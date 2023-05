La última vez que Rafael Nadal no estuvo en Roland Garros, Lionel Messi ni siquiera debutaba en el Barcelona, Roger Federer era el número uno del ATP y el que hoy manda en el tenis, Carlos Alcaraz, apenas tenía 1 año de edad y Novak Djokovic marchaba por el puesto 338 del ránking. Solo así se dimensiona lo que significa que Rafa haya anunciado que este año no estará defendiendo su corona en París.

El español ofreció una conferencia de prensa en la que se presentó con el corazón abierto sobre el actual momento con problemas físicos que le impiden estar presente en la cita de Roland Garros, que se juega desde el próximo fin de semana. “No voy a poder estar. Es una decisión que toma mi cuerpo. Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva para regenerar mi cuerpo”, aseguró el tenista. Esto porque tiene una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda (el músculo entre la cavidad abdominal y la parte anterior del muslo). Viene arrastrando esta dolencia ya varios meses, desde enero tras el Australian Open, y no ha logrado avances en su recuperación, pese a que ha intentado de todo.

Por eso, Rafa anunció que este año no volverá a competir, ya que necesita parar del todo. “No voy a seguir entrenando y tengo que ponerle freno a esto, de otra manera no llegaré al año que viene”, dijo. Y ahí es donde reflejó lo que son sus planes ya con 36 años.

36 años

años Profesional desde 2001

92 títulos ATP

títulos ATP 22 Grand Slams

Grand Slams Un oro olímpico

olímpico 209 semanas como N°1 ATP

“Mi idea es retirarme el año que viene. Jugar y disfrutar de los torneos más importantes de mi carrera. Podría ser un objetivo llegar a la fase final de la Copa Davis a fin de año”, aseguró, todo pensando en el 2024.

Su ilusión pasa por volver a disputar Roland Garros y también sumarse a los Juegos Olímpicos de París, que se jugarán en los mismos campos del Grand Slam, casa donde ganó 14 veces el major. “No sé si podré ser competitivo para ganar un Grand Slam, pero me quiero dar la oportunidad de volver. No merezco terminar así, voy a esforzarme para que mi final sea de otra forma”, sentenció ante la prensa.

Luego, en un breve video en sus redes sociales, agradeció el apoyo que ha venido recibiendo. Desde el circuito, tenistas como Medvedev, Alcaraz, entre otros, han expresado sus deseos de volver a medirse con el español.

—Cómo retornará—

Nadal pasará a la inactividad y su ránking seguirá cayendo. Actualmente ocupa el puesto 12 ATP y en junio caerá hasta la casilla 130 y para el próximo año deberá empezar de cero.

Sin embargo, en el tenis existe la figura del ránking protegido para jugadores lesionados. Es decir, Rafa puede acogerse a esta figura y cuando en el 2024 esté para volver, lo hará con un ránking promedio de los tres primeros meses de su lesión, o recurrir a los wild cards de los torneos más importantes que lo deseen tener en sus filas.

“Si puedo jugar con ránking protegido para no quitarle invitaciones a otros, mejor. Si lo tengo que hacer con wild cards, tampoco pasará nada, porque creo que me las he ganado”, dijo al respecto.

No le ha puesto fecha a su retorno, pero lo concreto es que este 2023 se le va a extrañar. Con Federer ya retirado, Djokovic queda como abanderado del ‘Big3′ y con camino libre a sumar más Grand Slam y así inclinar en su favor el récord, ya que actualmente iguala en 22 con Rafa.

El tenis está en pleno cambio de era y Rafa es parte de la historia grande para tener presente siempre.

