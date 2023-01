La arena compacta de la quinta etapa ha causado muchos problemas hoy en el Rally Dakar 2023. La prueba de resistencia más dura que puede ofrecer el deporte motor está haciendo honor a su reputación en esta cuarta edición organizada por Arabia Saudí. Incluso los que encabezan la tabla de tiempos saben que los problemas pueden surgir en cualquier momento.

La quinta etapa no pudo tener mejor resultado para Nasser Al-Attiyah y su copiloto Mathieu Baumel en su Toyota GR DKR Hilux T1+. Sin embargo, la victoria de etapa para aumentar su ventaja en la general de coches no se logró sin algunos quebraderos de cabeza. El cuatro veces ganador del Dakar sabe que ir al límite no es una táctica sostenible para un rally de 14 etapas.

“Ha sido una etapa muy dura, nada fácil. Hemos intentado ir a tope y hemos arriesgado mucho. Ahora estamos cansados después de empujar tanto en la etapa”, confesó Al-Attiyah al término de la jornada.

La razón por la que el catarí sintió que tenía que forzar tanto fue el anuncio de anoche por parte de los organizadores de la carrera de que permitirán al equipo Audi Sport aumentar la potencia máxima de sus coches Audi RS Q e-tron E2. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger y Carlos Sainz/Lucas Cruz han aprovechado esta ventaja para conseguir el segundo y tercer mejor tiempo respectivamente.

“Ha sido una de las etapas más duras de mi vida, ¡pero no sé muy bien por qué! Tenemos la espalda y el cuello doloridos”, aseguró Peterhansel, el piloto más laureado del rally.

Las enfermedades y las colisiones han alterado la clasificación en la carrera de motos. El líder de la carrera, Daniel Sanders, se vio obligado a rodar en solitario en la quinta etapa después de que despertó sintiéndose indispuesto. “Es frustrante ver como pierdes tanto tiempo, pero ni siquiera sabía si iba a poder correr hoy cuando me desperté esta mañana”, lamentó el australiano.

A medida que Sanders descendía en la clasificación, los pilotos del Red Bull KTM Factory Racing Toby Price y Kevin Benavides subían posiciones. Price es ahora segundo, a solo dos minutos del nuevo líder de la carrera, Skyler Howes. Por su parte, Benavides es tercero en la general tras una dramática quinta etapa.

La odisea saudí de costa a costa continúa mañana en la sexta etapa. La especial cronometrada de 467 km se desarrollará en una mezcla habitual de terrenos, incluido un aluvión de dunas durante el último tercio del recorrido del día.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL RALLY DAKAR 2023?

Etapa 1 SEA CAMP > SEA CAMP 602.56 km total | 367 km especial - 01 de enero

Etapa 2 SEA CAMP > ALULA 589.07 km total | 430 km especial - 02 de enero

Etapa 3 ALULA > HA’IL 669.15 km total | 447 km especial - 03 de enero

Etapa 4 HA’IL > HA’IL 574.01 km total | 425 km especial - 04 de enero

Etapa 5 HA’IL > HA’IL 645.04 km total | 373 km especial - 05 de enero

Etapa 6 HA’IL > AL DUWADIMI 876.24 km total | 465 km especial - 06 de enero

Etapa 7 AL DUWADIMI > AL DUWADIMI 641.46 km total | 472 km especial - 07 de enero

Etapa 8 AL DUWADIMI > RIYADH 713.85 km total | 398 km especial - 08 de enero

Descanso - 09 de enero

Etapa 9 RIYADH > HARADH 686 km total | 358 km especial - 10 de enero

Etapa 10 HARADH > SHEYBAH 623.94 km total | 113 km especial - 11 de enero

Etapa 11 SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON 428.27 km total | 275 km especial - 12 de enero

Etapa 12 EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH 376.46 km total | 185 km especial - 13 de enero

Etapa 13 SHAYBAH > AL-HOFUF 675.6 km total | 154 km especial - 14 de enero

Etapa 14 AL-HOFUF - DAMMAM 417.3 km total | 136 km especial - 15 de enero