Por Redacción EC

El brillo de su coche naranja les da color a las rutas de Caminos del Inca e identifica la llegada de uno de los pilotos más queridos de la tradicional prueba. Raúl Orlandini vuelve a decir presente y compite en busca de una nueva victoria para su historial.

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