El brillo de su coche naranja les da color a las rutas de Caminos del Inca e identifica la llegada de uno de los pilotos más queridos de la tradicional prueba. Raúl Orlandini vuelve a decir presente y compite en busca de una nueva victoria para su historial.

El popular ‘Mono’ disputará la edición 2026 de Caminos del Inca sobre su Mitsubishi EVO X con el que ya demostró ser competitivo en cada especial y apunta a su cuarta victoria en la categoría general.

“Es la carrera que nos gusta a todos”, asegura el Mono. “Eso de especular, de cuidar el carro es antiguo, ahora se va a fondo”, agrega. Y con eso se ha ganado el cariño de la gente.

Orlandini ganó las pruebas del 2010, 2011 y 2017. También se impuso en la del 2016, pero en esa edición estaba inscrito como copiloto. Su vehículo es reconocido por los aficionados que aguardan en la ruta el paso de la caravana y su stand es uno de los más visitados en los campamentos en busca de obtener una foto y un autógrafo del piloto.

Además, el piloto comparte los videos que sus fans lo comparten en sus redes sociales, generando mucha interacción con la afición y comentando los detalles del día a día en Caminos del Inca.

“Va a ser un Caminos del Inca muy competitivo, es divertido, pero los que ganan siempre son los aficionados porque es un evento que pasa por la puerta de la casa de la gente”, agrega.

Vale recordar que Orlandini no pudo completar Caminos del Inca 2023 y no estuvo en la edición del 2024 por una sanción. Sin embargo, regresó en el 2025 con mucho protagonismo.

“Hemos mejorado mucho el auto respecto al año pasado. Ahora vamos con una caja secuencial, con mejoras en el motor y le hemos bajado el peso. Va a estar bastante competitivo el EVO X”, contó el piloto.

En los últimos días, el ‘Mono’ ha realizado la hoja de ruta del trazado de la prueba donde comprobó lo dura que será la prueba que empieza el próximo 10 de octubre con la etapa Lima-Huancayo. Considera que el calor y la lluvia serán determinantes en algunos tramos.

En total, ha competido en 16 ediciones y sabe lo que significa ser parte de esta tradicional prueba, más en el cumpleaños 60 de la carrera.