La influencer brendadefut también se sumó a la ola de celebraciones tras la histórica consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido expresó su emoción con un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Que orgullo. Que grande somos. Nos amo”, escribió, reflejando el sentimiento de millones de venezolanos que celebraron el primer título mundial de su historia en este torneo.

Su publicación se dio en medio de una jornada marcada por festejos masivos, luego de que Venezuela venciera 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en Miami, resultado que desató celebraciones tanto en el país como en la diáspora.

El mensaje de la influencer se suma a las múltiples reacciones de figuras públicas y aficionados, quienes coincidieron en destacar el orgullo nacional y la unión que generó este logro histórico para el béisbol venezolano.