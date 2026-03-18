Por Redacción EC

La influencer brendadefut también se sumó a la ola de celebraciones tras la histórica consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido expresó su emoción con un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

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