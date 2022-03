Scott Hall falleció a los 63 años, el 14 de marzo. El ex luchador de la WWE y la WCW que ingresó dos veces al Salón de la Fama, fue operado de la cadera, pero tuvo complicaciones y sufrió tres infartos. Debido a que no habían mejorías, su familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida.

A lo largo de su extensa carrera, Scott Hall disputó muchas peleas, una de las más recordadas y reconocida como una de las mejores de la historia de la lucha libre, fue en el encuentro ante Shawn Michaels en WrestleMania X por el Campeonato Intercontinental, realizado en el Madison Square Garden de Nueva York.

El primer recuerdo de los fanáticos sobre este encuentro fue el uso de una escalera. Aunque no fue la primera vez que se usó, sí fue la primera oportunidad donde se empleó en un evento principal.

En muchos momentos la pelea giró en torno a la escalera ante un Scott Hall (que por entonces usaba el seudónimo de Razor Ramon) dominante en el aspecto físico y un Shawn Michaels impecable en las acrobacias. El ganador fue Scott ante el grito y aplauso del público, presente en uno de los momentos más memorables de Wrestlemania.

Tras el deceso de Scott, Kevin Nash, amigo muy cercano a Hall, indicó: “Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba”.

