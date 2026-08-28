Los videojuegos continúan consolidándose como una de las principales formas de entretenimiento para millones de personas, en el marco del Día del Gamer, los fanáticos podrán disfrutar de una jornada dedicada a la cultura gaming. Este 28 de agosto, Infinity Gaming Center, ubicado en Plaza Sabor de Real Plaza Puruchuco, será el punto de encuentro para jugadores y aficionados que buscan disfrutar de distintos títulos y formatos de competencia.

Durante el evento, que se desarrollará de 7:00 p. m. a 2:00 a. m., se realizarán diversas actividades vinculadas a algunos de los videojuegos y universos más reconocidos. La programación contemplará una sesión de League of Legends en formato Play for Fun, un torneo de exhibición de Warhammer 40,000, un torneo de Fortnite en modalidad Battle Royale y un torneo 1 vs. 1 de EA Sports FC 26, dirigido a los aficionados al fútbol. Además, durante la noche se desarrollarán torneos de Fortnite, League of Legends, FC 26 y TCG, donde los participantes podrán poner a prueba sus habilidades.

También tendrá la participación de cosplayers, quienes estarán presentes desde la recepción de los asistentes y realizarán trivias y distintas dinámicas con el público. Cerca de la medianoche llegará la Hora Loca Red Bull, con un sampling masivo, para luego dar paso a un espacio de fotografías con los cosplayers.

Quienes busquen opciones más libres podrán recorrer las distintas zonas Free to Play, que incluirán simuladores, arcades, realidad virtual y consolas. Durante la madrugada se sumarán espacios de PC General, Bootcamp y Arena, ampliando la oferta de actividades hasta el cierre del evento.

Así, la experiencia reunirá competencias, entretenimiento y distintas propuestas alrededor de los videojuegos, con opciones tanto para jugadores habituales como para quienes quieran acercarse a nuevos títulos y formatos.

Con esta iniciativa, Red Bull se suma a la celebración del Día del Gamer con una propuesta que busca reunir a los aficionados en torno a una de sus principales pasiones: los videojuegos.