Regatas Lima vs Alianza Lima hoy EN VIVO | Hora y canal TV del partido por la Liga peruana de Vóley 2026

vs. se miden en un duelo clave por la sexta jornada de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El partido entre blanquiazules y chorrillanas se llevará a cabo en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría, este miércoles 11 de enero a partir de las 4.30 p. m. La transmisión de este compromiso estará a cargo de la señal de Latina. Alianza Lima llega a este partido en el segundo lugar con 40 puntos. Regatas Lima, por su parte, está situado en el sexto puesto con 24 unidades, y buscará frenar al equipo de Facundo Morando en Villa El Salvador.

