Este domingo 29 de marzo, Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano se enfrentan por el partido de semifinal de la Liga Peruana de Vóley desde el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. Consulta aquí el horario, dónde ver y qué canal transmite el duelo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas Lima vs Circolo por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Regatas y Circolo está programado para el domingo 29 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Dónde ver Regatas Lima vs Circolo EN VIVO?

Regatas Lima vs Circolo se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y la página web de Latina y por el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

¿A qué hora juegan Regatas Lima vs Circolo por la semifinal de ida de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú, Colombia, Ecuador: 3:15 p.m.

En Bolivia, Venezuela: 4:15 p.m.

En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 5:15 p.m.



