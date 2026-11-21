Con la bandera peruana extendida sobre la cabeza y el público del Centro Cívico de Bariloche aplaudiendo detrás de las vallas, Remigio Huamán Quispe cruzó la meta del Tronador 130K para saldar una cuenta pendiente. El ultramaratonista huancavelicano, subcampeón en el 2025, se coronó el sábado en la prueba más larga del Patagonia Bariloche by UTMB, una de las fechas del circuito internacional UTMB World Series.

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La carrera, de 131 kilómetros y 6.580 metros de desnivel.

El recorrido cruza los cerros Pontoneros, Catedral, Otto y Bella Vista, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Huamán pasó primero por los controles de Colonia Suiza (km 85,1) y El Chúcaro (km 98,4), y cerca del kilómetro 120 seguía al frente. Esa ventaja ya no la soltó.

Su llegada fue una fiesta. Con el dorsal número 5, levantó la bandera rojiblanca antes de pasar bajo el arco y después se la puso sobre los hombros. Ya con la medalla de finisher, lo abrazaron miembros de la organización, chocó las manos de los espectadores y dio sus primeras declaraciones a la prensa. La organización lo celebró en redes con un mensaje claro: “¡Remigio campeón de Tronador!”.

Para Huamán, el triunfo fue una revancha. En la pasada edición, en el 2025, había terminado segundo con 15:46:40, detrás del canadiense Ethan Peters. Este año llegó como uno de los favoritos, con 863 puntos de índice UTMB. Además del título, los tres primeros del podio se ganan un pase directo a las finales del circuito UTMB en Chamonix, Francia.

La victoria cierra un 2026 lleno de logros para el atleta de Huancavelica. En julio ganó junto a su hijo Jhon los 70K del Ultra Trail Cordillera Blanca, y ese mismo mes repitió el título en los 50K del Otavalo Trail Run, en Ecuador. Remigio, que de niño caminaba horas cada día para llegar al colegio, vuelve a llevar la bandera peruana a lo más alto del trail running sudamericano.