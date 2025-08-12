El peruano, Renzo Fukuda, logró una histórica victoria al conquistar la medalla de oro en la disciplina de esgrima, categoría florete individual masculino, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este triunfo marca un hito para el deporte nacional, ya que se trata de la primera presea dorada obtenida por Perú en esta edición del certamen juvenil.

En la final, Fukuda se impuso con autoridad sobre el guatemalteco Cristian Porras, logrando un contundente marcador de 15-6. Desde el inicio del duelo, el esgrimista peruano mostró seguridad, precisión y una ofensiva constante que le permitió dominar el combate y evitar cualquier reacción de su rival.

¡MEDALLA DE ORO PARA PERÚ! 🇵🇪🥇



Renzo Fukuda 🇵🇪 se impone con autoridad, 15-6 a Cristian Porras 🇬🇹, y se queda con la final de florete masculino, consiguiendo LA PRIMERA MEDALLA DE ORO PARA PERÚ EN #ASU2025. No perdió un solo combate. ¡Gracias, Renzo! 💪✨️🇵🇪 pic.twitter.com/NB4Ai8AAwh — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) August 12, 2025

El camino hacia la medalla estuvo marcado por una actuación impecable. Renzo no perdió un solo combate a lo largo de toda la competencia, demostrando un alto nivel técnico y mental que lo consolidó como el mejor del torneo en su categoría. Sus victorias previas fueron igual de sólidas, reflejando una clara superioridad sobre sus oponentes.

Con este logro, Fukuda no solo se coloca entre las promesas más importantes del deporte peruano, sino que también inspira a nuevas generaciones de esgrimistas en el país. Su desempeño en Asunción 2025 reafirma que el talento y la preparación pueden llevar al Perú a lo más alto del podio en eventos internacionales.

