El representante peruano, Renzo Fukuda, se quedó con la presea dorada en esgrima, en la categoría florete individual masculino, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
El representante peruano, Renzo Fukuda, se quedó con la presea dorada en esgrima, en la categoría florete individual masculino, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Redacción EC
Redacción EC

El peruano, Renzo Fukuda, logró una histórica victoria al conquistar la medalla de oro en la disciplina de esgrima, categoría florete individual masculino, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este triunfo marca un hito para el deporte nacional, ya que se trata de la primera presea dorada obtenida por Perú en esta edición del certamen juvenil.

LEE TAMBIÉN: Felipe Chávez inició jugada para el 2-0 del Bayern Múnich ante Grasshopper en amistoso de pretemporada | VIDEO

En la final, Fukuda se impuso con autoridad sobre el guatemalteco Cristian Porras, logrando un contundente marcador de 15-6. Desde el inicio del duelo, el esgrimista peruano mostró seguridad, precisión y una ofensiva constante que le permitió dominar el combate y evitar cualquier reacción de su rival.

El camino hacia la medalla estuvo marcado por una actuación impecable. Renzo no perdió un solo combate a lo largo de toda la competencia, demostrando un alto nivel técnico y mental que lo consolidó como el mejor del torneo en su categoría. Sus victorias previas fueron igual de sólidas, reflejando una clara superioridad sobre sus oponentes.

MIRA: Felipe Vizeu, el ‘9′ brasileño elegido por Sporting Cristal: ¿Cómo negocia su salida con el Clube do Remo?

Con este logro, Fukuda no solo se coloca entre las promesas más importantes del deporte peruano, sino que también inspira a nuevas generaciones de esgrimistas en el país. Su desempeño en Asunción 2025 reafirma que el talento y la preparación pueden llevar al Perú a lo más alto del podio en eventos internacionales.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC