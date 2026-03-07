Ver República Dominicana vs Países Bajos EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el loanDepot Park de Miami por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 8 de marzo del 2026, a las 11:00 AM (hora peruana), que son la 1:00 PM de Argentina y Chile, las 10:00 AM de México y las 12:00 PM de República Dominicana y Estados Unidos (ET). ¿Dónde ver? VTV32, Teleantillas 10, Coral 39 y Béisbol Play transmiten en República Dominicana; FOX Sports lo televisa en Estados Unidos, y en Sudamérica por ESPN y Disney+ Premium.

