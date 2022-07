Unos días de después de ganar la final masculina individual de Wimbledon, en las redes sociales se difundió un video inédito con un muy joven Novak Djokovic, indicando su pasión por el tenis y el tiempo en el cual lo practicaba.

En la entrevista, Novak ya soñaba con ser el mejor del mundo: “Lo que más me gusta del tenis es la derecha, el revés y la volea. Así es como gano a mis rivales. Juego al tenis por la noche. Durante el día tengo colegio, practico por la tarde, termino la tarea después de practicar y juego por la noche. Mi meta en el tenis es ser el número uno del mundo”.

La mejor mentalidad de la historia.



Tras vencer en la final a Kyrgios, Novak Djokovic sumó su Grand Slam número 21, siendo el segundo con más cantidad en la categoría masculina, debajo del español Rafael Nadal, quien suma 22.

“Obviamente, mucha felicidad de experimentar este momento una vez más. Lo he dicho muchas veces, este torneo es muy especial para mí porque ha sido el primer torneo que he visto de niño, y el que me hizo empezar a jugar al tenis”, dijo un emocionado ‘Nole’ tras ganar la final.

“Cuanto más ganes, es lógico que tengas más confianza, y más cómodo te sientas la próxima vez que salgas a la pista. Así que la carrera continúa. Me siento muy conectado con esta pista y con este torneo, sin duda”, agregó el serbio.