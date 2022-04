No salió como lo habían planeado. Rey Mysterio y Dominik no pudieron hacer su típica presentación frente al público en la previa al duelo frente a The Miz y Logan Paul debido a un problema con las cuerdas en la noche 1 de WrestleMania desde Dallas, Texas. En la lucha previa, Drew McIntyre hizo delirara al AT&T Stadium cortando las cuerdas del ring con su espada en el segmento final, no obstante, ello no pudo ser resuelto a tiempo, puesto que cuando Mysterio y Dominik llegaron al ring, el cuadrilátero no había sido arreglado al 100%, por lo que tuvieron que saludar al público afuera del ring.

Miz y Paul ganaron pero hubo traición después

The Miz y Logan Paul consiguieron salir victoriosos de WrestleMania. Lo más llamativo resultó en la arrogancia de Paul, quien imitó movimientos del fallecido Eddie Guerrero. Como era de esperarse, se ganó los abucheos del público.

Tras conseguir la victoria, The Miz traicionó al YouTube aplicándole su movimiento favorito. De inmediato, salió del ring para mandarle un mensaje en la rampa. Se espera que ambos desarrollen una rivalidad en las próximas semanas.

Desde Dallas, Leonardo Torres, periodista de Deporte Total, conversó con Becky Lynch en la previa al duelo frente a Bianca Belair en WrestleMania. Del mismo modo, se refirió a The Undertaker y Stone Cold Steve Austin.

