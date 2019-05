La muerte de Richard Hidalgo ha generado dolor en el país y, sobre, todo para su familia. Precisamente, sus parientes requieren de ayuda económica para repatriar sus restos desde Nepal.

Se requieren 30 mil dólares para repatriar cuerpo de Richard Hidalgo. (Video: Latina)

"La situación de Richard es que está en un campamento base, tras ser descendido desde los 6,500 metros y estamos haciendo los trámites para llevarlo a la ciudad de Katmandú (Nepal). La empresa que trabajaba con Richard se ha hecho cargo de todo y ha actuado de buena fe y no han esperado a que paguemos los gastos por adelantado", expresó Pablo Nalda, quien era manager y amigo de Hidalgo.

Por este motivo, Nalda hizo un pedido de apoyo a las autoridades gubernamentales y aficionados en general para recaudar fondos y así reunir los 30 mil dólares que necesitan para cubrir todos los gastos del traslado de los restos de Hidalgo hasta el Perú.

"Me han contactado distintos funcionarios del Gobierno, me preguntaron lo que necesitaba. El tema logístico casi está hecho, pero necesitamos fondos que son 30 mil dólares. Debemos a la empresa y la familia de Richard no tiene recursos, por ello pedimos apoyo al Gobierno y también hemos abierto una cuenta bancaria. No pedimos toda la cantidad, pero al menos que se haga algo", señaló Nalda en entrevista con Latina.

El manager de Richard Hidalgo indicó que todavía no han establecido un programa de homenaje al montañista fallecido, porque lo que más desean es poder repatriar sus restos.