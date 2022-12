Este sábado 17 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora peruana) Michel Rivera vs Frank Martin lucharán por una oportunidad para aspirar al título de peso ligero. El combate está pactado para 12 asaltos y se desarrollará en The Cosmopolitan of Las Vegas. Ambos pugilistas se encuentran invictos: Rivera (24-0-0) y Martin (14-0-0). Podrás seguir la transmisión de la pelea a través de ESPN Knockout y Star+ , además si te encuentras en México FOX Sports 2 será la encargada de emitir el duelo.

VIDEO RECOMENDADO 'Gallo' Estrada pronostica una gran pelea ante 'Chocolatito'. (Video: ID Boxing)