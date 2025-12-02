La delegación peruana hizo vibrar al público al quedarse con la medalla de oro en la competencia por equipos masculina de tenis de mesa. Rodrigo Hidalgo, Nano Fernández, Felipe Duffoó y Keiji Takeda fueron los protagonistas de una presentación impecable que reafirmó el crecimiento de este deporte en el país.

El cuarteto nacional mostró una solidez admirable en cada serie, dominando a sus rivales con técnica, estrategia y una gran conexión dentro de la mesa. Gracias a su precisión y temple en los momentos determinantes, Perú logró imponerse en una final emocionante que mantuvo al público al borde del asiento.

Con esta nueva presea dorada, el tenis de mesa peruano celebra uno de sus mayores logros en competencias regionales, consolidando a Hidalgo, Fernández, Duffoó y Takeda como referentes de la disciplina. Su triunfo no solo suma al medallero, sino que impulsa el sueño de seguir elevando el nivel internacional del deporte peruano.