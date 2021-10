Conforme a los criterios de Saber más

Su memoria no guarda ningún registro de lo sucedido. Rodrigo Santillán tenía apenas dos años cuando la vida le dio un duro revés: le detectaron polineuropatía, una enfermedad degenerativa que le ha impedido caminar. “Mis padres me cuentan que yo caminaba, saltaba, corría. De un momento a otro dejé de hacer esas cosas que un niño hace”, nos dice a través de la videollamada y sus sentimientos traspasan la pantalla. No se lamenta, nunca lo hizo. Todo lo contrario, siempre intentó superarse hasta llegar a ser lo que es hoy: el paranadador de 16 años que dejó el Perú en alto en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Hace dos meses, Rodrigo disputó la prueba de cien metros espalda en la categoría S2 y se ubicó entre los ocho mejores del mundo. “Me veo entre los ocho mejores”, dijo en una entrevista antes de partir hacia Japón. Dicho y hecho, lo consiguió. Al otro lado del mundo, el paradeportista nos dio una alegría cercana.

“ Ha sido mi mayor logro y ahora, cuando lo recuerdo, me emociono como si estuviera allá . Es increíble. Es una recompensa al sacrificio que tuve durante estos tres años, con el apoyo de mis padres y también de Unacem, quienes confiaron en mí y me han venido apoyando en todo”, comenta.

Santillán vivió su sueño en Tokio. No consiguió medalla, pero se ganó el respeto de todos. Fueron sus primeros juegos y demostró estar a la altura. Ahora, ya en Lima, continuará preparándose para los próximos retos que se vienen. Nada lo detiene.

Un ascenso meteórico al lado de su madre

“Cuando estaba en Tokio siempre hablaba con mi mamá. La extrañaba un montón, a ella, a mi papá y a mi familia. Pero sabía que el esfuerzo de ese momento era por mi país”, nos dice Rodrigo y no puede evitar emocionarse. Su madre siempre estuvo a su lado, como su compañera y soporte, pero no pudo viajar a Japón. Ella lo apoyó desde casa.

“ Mis padres nunca se rindieron y yo estaré eternamente agradecido con ellos. Insistieron en diferentes hospitales al inicio y luego aceptaron que yo tenía esa discapacidad . Pero no se dejaron doblegar, con la motivación que me daban yo pude superarme y ser la persona que soy. Les debo todo”, agrega el paranador.

Rodrigo empezó a nadar a los 13 años tras una invitación. Antes de eso nunca lo había intentado. “Yo sin saber nada fui al Estadio Nacional para practicar y en menos de una semana me enseñaron. Yo iba todos los días, me esforzaba porque me gustaba lo que hacía y mis entrenadores vieron un potencial en mí”, recuerda.

Sao Paulo fue la ciudad que abrazó el primer gran logro de Rodrigo Santillán. A sus cortos 14 años de edad, el paranadador arribó a la competencia internacional que definiría su pase a Lima 2019. Una sorprendente marca en 50 y 100 metros lo condujo hacia la clasificación para sus primeros Juegos Parapanamericanos.

A casa regresó con cuatro medallas y un nuevo anhelo que llegó a cumplir: cantar el himno nacional en el podio, esta vez en territorio nacional. Rodrigo ganó la medalla de bronce en Lima 2019.

En el Mundial de Para Natación en Londres, Santillán se clasificó a Tokio 2020 y en la capital japonesa representó de la mejor manera al Perú.

“Si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer”, repetía el estadounidense Michael Phelps, el mejor nadador de la historia y el olímpico más laureado. Lo dice Phelps y Rodrigo lo pone en práctica. En estos días viaja desde Pachacamac hacia la Videna de San Luis en taxi para entrenar. Kilómetros y kilómetros recorridos en busca de un sueño: algún día subirse al podio en unos Juegos Paralímpicos.

