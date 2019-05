Las lesiones en la carrera de Roger Federer

Quizá fue el esfuerzo doble de ganar dos partidos en un solo día a sus 37 años. Tal vez fue por el resbalón por culpa de las líneas mojadas que provocó el dolor constante en su pierna durante el duelo ante el croata Borna Coric. No está definido. Lo cierto es que Roger Federer le ha dicho adiós a Roma, al menos por este año. El suizo se retiró del Masters 1000 antes de disputar los cuartos de final contra el griego Stefano Tsitsipas debido a una lesión en la pierna derecha.

En el idilio casi perfecto que tiene Roger con el tenis hay una brecha y esa se da siempre en la ciudad italiana. El suizo, ganador de 101 títulos individuales del ATP a lo largo de su carrera, nunca pudo coronarse allí: jugó cuatro finales y todas las perdió. Para esta temporada volvió luego de tres años (en el 2016 fue eliminado en tercera ronda por Dominic Thiem) con la intención de ganar por primera vez en la arcilla romana. Pero no pudo.

Roger Federer vs. Borna Coric. (Vídeo: Youtube / Foto: Captura)

"Estoy decepcionado de no poder competir hoy. No estoy cien por ciento físicamente y, después de consultar con mi equipo, se determinó que no juego. Roma siempre ha sido una de mis ciudades favoritas para visitar y espero volver el año que viene ", se lamentó el actual número tres del mundo.

Las declaraciones de ‘Su Majestad’ sorprenden tanto como el hecho de lesionarse. Federer, con casi cuatro décadas, ha padecido escasas lesiones desde que debutó en la élite del tenis en 1998. Hasta 2016, cuando padeció un desgarro de menisco de la pierna izquierda que lo alejó del tour durante seis meses, el ganador de 20 trofeos de Grand Slam solo había tenido pasajeras lesiones, mononucleosis y dolores de espalda; nada severo.



Ahora, con casi cuatro décadas de edad también piensa en eso, por ello se suele tomar grandes jornadas de descanso -de hasta tres meses- para poder recuperarse del cansancio o de alguna dolencia menor y no lesionarse de gravedad.



"Las lesiones comienzan a suceder, aparecen cada vez más y, como estamos bajo nuestro propio control de nuestros calendarios, todos debemos decirnos lo que es demasiado y lo que no es suficiente", declaró hace poco.

Si hacemos una comparación con los ‘cuatro fantásticos’ (Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray), el suizo puede afirmar orgulloso que disfruta su profesión. El número uno más veterano del mundo (con 36 años y seis meses) vence a las lesiones como lo hace con sus rivales.

Los cinco tenistas números 1 con más edad:

"Era muy rápido, bien coordinado, tenía todo desde niño y siempre fue exigente. Y eso ha evitado que tuviera lesiones importantes. La técnica de Federer es académica. Podría jugar hasta los 40 años a muy buen nivel", señaló el osteópata y fisioterapeuta Paul Dorochenko, que trabajó el cuerpo del suizo cuando este aún era adolescente.

-Sus lesiones-

Mononucleosis : En el 2008, Federer se encontró seis semanas afectado por el virus, que lo afectó en el Abierto de Australia y en el ATP de Dubai. “Los médicos no estaban seguros de que lo hubiera superado, pero ahora produzco anticuerpos y eso demuestra que lo hice. Aunque perdí gran parte de mi estado físico“, manifestó en aquel momento.

Problemas en la espalda : ocurrió mientras jugaba la semifinal del Masters de Londres en 2014 frente a Stan Wawrinka, en un partido muy extenso. Logró avanzar a la final pero finalmente no salió a jugar frente a Novak Djokovic. “Siento estar aquí con un chaleco, pero no estoy en condiciones de jugar. No puedo competir a este nivel con Novak. Sería demasiado arriesgado a mi edad”, señaló Federer frente al público. Y luego agregó: “Me hubiera encantado jugar. No quería que el final fuera este. Lo he intentado todo”.