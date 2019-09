Roger Federer realizará gira por Sudamérica en noviembre | VIDEO

El rumor surgió hace unos meses, pero ayer el propio Roger Federer lo hizo oficial desde Ginebra, donde se prepara para competir en la Laver Cup (desde este viernes): volverá a Sudamérica en una gira que incluye a Chile, Argentina y Colombia, además de México.

El tenista suizo, considerado por muchos el mejor de la historia, regresará al sur del continente americano después de siete años. En el 2012, hizo algo similar en Argentina, Colombia y Brasil.

Aún no hay fecha exacta, pero se prevé que será para la semana después del Masters de Londres, que termina el 17 de noviembre. Por lo pronto, el número 3 del mundo no dudó en elogiar al hincha sudamericano. “Allí conocí a uno de los públicos más increíbles. Por eso me gustaría experimentarlo de nuevo”, señaló.

—Contra ‘Delpo’—

Qué alegría recibir a Roger en casa! 🇦🇷👑🙌 pic.twitter.com/xOdOvsuJ3u — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 17, 2019

Federer, además, confirmó que tendrá un mano a mano con el argentino Juan Martín del Potro en Buenos Aires el 20 de noviembre, a quien lo catalogó de leyenda.

El tandilense devolvió el saludo y validó lo dicho por el suizo: “Voy a volver a jugar en Argentina y con uno de los mejores tenistas de la historia, mi amigo Roger”.

Como se recuerda, ambos se enfrentaron en la final del US Open del 2009, que terminó con victoria del argentino luego de un largo partido de cinco sets. Ahora volverán a vivir la experiencia, pero en una gran exhibición.