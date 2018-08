Roger Federer vs. Benoit Paire: jugarán este jueves por el US Open 2018 Roger Federer enfrentará este jueves al francés Benoit Paire, en la segunda presentación del suizo en el US Open 2018 (10:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN)

- / - Roger Federer enfrenta al francés Benoit Paire por el US OPen 2018. (Foto: AFP) - / - Roger Federer ganó el US Open en 5 ocasiones. (Foto: AFP) - / - Roger Federer debutó con victoria sobre el japonés Yoshihito Nishioka, en 3 sets. (Foto: AFP) - / -