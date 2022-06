Roland Garros nos sigue regalando las mejores noticias a los peruanos. La dupla nacional formada por Gonzalo Bueno e Ignacio Buse se clasificaron a la final del dobles masculino juniors y este sábado buscarán el título ante el lituano Butvilas y el croata Poljicak.

Gonzalo e Ignacio cumplen así con lo que les demandaba el cuadro de clasificación tras vencer por 6-1 y 6-4 a la dupla formada por Peter Nad (Croacia) y Martyn Pawelski (Polonia). Ellos eran los segundos preclasificados del evento gracias al buen ránking ITF que tienen, y se medirán ante la dupla preclasificados como primeros. Es decir, será un duelo de candidatos este sábado desde las 6 a.m. en la cancha 13 de Roland Garros.

“Son dos chicos que juegan juntos desde los 10-12 años. Es una pareja con mucha proyección y la Federación los ha estado ayudando bastante. Ahora a disfrutar esa final, a jugarla con los dientes apretados”, declaró Luis Horna en la transmisión de ESPN desde el mismo Roland Garros, donde es comentarista. Lucho acompaña a los jugadores como parte del equipo que la Federación Peruana de Tenis pone a su disposición.

Bueno y Buse no son más que la confirmación de que el trabajo planificado trae sus frutos en los tiempos establecidos, sin apurarlos. “”Son chicos con bastante potencial, con mucho nivel”, nos dice Tupi Venero, capitán del equipo de Copa Davis, quien se considera como el ‘padre tenístico’ de Gonzalo e Ignacio ya que fue parte de su formación en el club en el cual trabaja.

Gonzalo Bueno tiene 18 años y es el puesto 6 del ránking ITF (fue 5 en abril pasado), mientras Ignacio Buse, de la misma edad, marcha en el puesto 12 (9 en enero), por lo que su presente Junior está consolidado, lo que les permite jugar torneos importantes de su categoría.

Gonzalo con Rafa Nadal en un entrenamiento en Roland Garros

Ignacio junto al ídolo del tenis Nadal.

Lamentablemente no tuvieron éxito en el cuadro de singles, con Bueno cayendo en primera ronda y Buse en la segunda, pero en dobles si arrasaron con su juego. Han ganado 4 encuentros y este sábado buscarán la gloria.

Así, la dupla Bueno-Buse busca igualar lo que hizo el nacional Duilio Beretta, quien en el 2010 ganó tanto Roland Garros como el US Open juniors junto al ecuatoriano Roberto Quiroz. A nivel de dobles, también Lucho Horna supo celebrar en la categoría open, cuando en el 2008 ganó el Abierto de Francia junto al uruguayo Pablo Cuevas.

La generación

“Esta generación se va a pegar a la generación de Varillas, Álvarez, Panta, Huertas del Pino. Estos chicos van a jugar la Copa Davis en tres o cuatro años”, nos dice Tupi Venero y ya se dio el primer paso. En la última convocatoria en el duelo ante Bolivia, Gonzalo Bueno fue llamado en reemplazo del lesionado Nicolás Álvarez.

“A los 17 años estar en el equipo de Copa Davis no me lo esperaba, es algo muy lindo y no voy a olvidar nunca la primera convocatoria”, declaró con su convocatoria. Se esperaba que juegue el dobles junto a Sergio Galdos, pero la decisión final del comando técnico (Tupi Venero y Lucho Horna) fue que Varillas juegue también ese partido de duplas para definir la serie luego con su partido.

El mismo Juan Pablo Varillas aplaudió que ya los juniors se integren al proceso de la selección, pero en entrevista con El Comercio pidió que no se apuren los procesos con cada jugador, ya que cada tenista tiene su propio momento de maduración.

“Es un gran paso poder convocar a un junior y foguearlo de lo que va a vivir en unos años si se dedica al tenis. En ATP, deben empezar con los Futuros, foguearse en estos torneos. Cuando estén 300-200 en el mundo, pasar a los Challenger. Antes, sería apurarlos”, nos comentó Juan Pablo al respecto.

En los últimos torneos multideportivos en los que han tenido que representar al Perú, los tenistas peruanos han sacado la cara por el país. En los Panamericanos Junior de Cali (diciembre del 2021), Bueno con Buse ganaron la medalla de oro, mientras en los Suramericanos llegaron a colgarse la presea de plata.

“Ellos vienen jugando desde los 12 años, han crecido juntos. Se ve la madurez y crecimiento”, nos decía Yeltsin Ramírez por sus éxitos, mientras desde la Federación nos informaban que la gira en la que están acompañados por Luis Horna incluye ir a Wimbledon.