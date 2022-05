Rafael Nadal disputará hoy los cuartos de final frente a Novak Djokovic, una final adelantada del Grand Slam de Francia. El español que hace unos días venció en un duro encuentro a Félix Auger-Aliassime, declaraba su gusto por jugar los partidos en la mañana, ya que la humedad y el frío de la capital parisina podrían afectar su juego.

“El partido con Djokovic puede ser mi último aquí. Conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día”, afirmada el tenista en la rueda de prensa post partido con Auger-Aliassime. No era la primera vez que el de Mallorca se refería a los horarios programados de los encuentros en el torneo francés.

Tras su triunfo en la segunda ronda contra Corentin Moutet en la sesión nocturna del torneo, Rafa dejaba claro su disgusto por jugar de noche. “No me gustan las sesiones nocturnas sobre tierra batida. Soy muy claro, no me gusta jugar en tierra durante la noche, porque la humedad es más alta, la pelota es más lenta y puede ser muy pesada especialmente cuando hace frío. Provoca que haya una gran diferencia en el juego de día y noche sobre tierra”.

Por su parte, Djokovic no quiso ahondar en este tema cuando fue consultado por las declaraciones de su rival. Sin embargo, dejo en claro que depende de con quién juegues, sin conviene jugar de día o de noche pero que entiende que los tenistas no tienen influencia en ese tipo de decisiones. “Sólo diré que mi petición sería la contraria a Rafa”, comentaba.

El tercero en discordia de esta historia fue el llamado heredero del tenis español, Carlos Alcaraz, quién ya también en cuartos de final, venía disputando sus dos encuentros en el turno noche y no veía con buenos ojos jugar uno tercero. “No me parecería justo, aquí ya vamos a decir las cosas. Yo ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste jugar pero tienes menos tiempo para descansar y se termina todo muy tarde”, decía el de El Palmar tras su victoria frente a Karen Khachanov en el último encuentro de la jornada dominical.

Finalmente la decisión quedo en manos de la nueva directora del torneo Amelie Mauresmo y los derechos de televisión. Para evitar preguntas al respecto se suspendió la rueda de prensa previa a los partidos tras anunciar la decisión tomada. Alcaraz se encuentra jugando ya frente a Zverev, en el turno de día. Mientras Nadal y Djokovic esperan el final de este encuentro para iniciar su partido en el turno noche, que se podrá ver en ESPN a partir de la 1:45 p.m. (hora peruana).