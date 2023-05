Para su primera pelea profesional, Rolando Bedoya fue como parte del público. La ausencia de uno de los luchadores hizo que se suba al ring y empezó su camino que hoy lo tiene en la UFC. “Cuando me cayó el primer golpe, me olvidé de todo... y fui para adelante”, recuerda y no paró hasta la élite.

“Su lugar es aquí, en la UFC”, decía el excampeón mundial Charles Oliveira hace apenas seis meses y Rolando ha demostrado que el octágono es su sitio. El luchador peruano debutó en la UFC el último sábado y generó todo tipo de comentarios ya que muchos especialistas y conocedores le daban la victoria sobre Khaos Williams, pero los jueces vieron lo contrario.

Una tarjeta le dio los tres rounds al peruano, otra solo uno y una tercera le otorgó dos al estadounidense, por lo que por decisión dividida la victoria fue para el local, resultado que de inmediario generó reacciones en las redes sociales en favor del peruano.

“Yo sé que gané esta pelea. Demostré más, acerté más golpes, controlé la pelea”, asegura el mismo Rolando para ESPN apenas culminó la pelea.

"Yo se que gané esta pelea": el peruano Rolando Bedoya @RolandoBedoya97 habló en exclusiva con @ESPNDeportes tras la derrota por decisión dividida ante Khaos Williams en #UFC288, su debut en @UFCEspanol pic.twitter.com/aANVhHUML1 — Carlos Contreras Legaspi (@CCLegaspi) May 7, 2023

OPINIONES DIVIDIDAS

“Ganó Bedoya, ganó Perú. No sean malos”, publicó en sus redes sociales Héctor Iberico, iniciador de las artes marciales mixtas en el Perú. Algunos hablan del peso de la localía, otros ya van a que le robaron la pelea al peruano.

“El segundo fue parejo, pero los mejores golpes los pegó Williams. Por ahí es que le dan la decisión a Williams”, nos dice Antranik Gutierrez del Blog de Las MMA desde Costa Rica, quien conoce lo que hace Rolando de cerca por amigos en común.





"Yo vi ganar a Rolando Bedoya 29-28. De todas formas, más allá del resultado, TREMENDO debut del Peruano, pónganle el ojo que está para cosas grandes"

@gastonreyno, Gaston “Tonga” Reyno (Periodista uruguayo)

“Este combate no ha sido robo, sino un combate cerrado de califica”, nos dice Renzo Altuna, CEO del portal peruano MMA Finis, quienes siguen las artes arciales mixtas en el Perú. Renzo nos comenta cómo vio el trámite de la pelea.

“En el primer round fue claro para Williams, quien conectó más golpes significantes que Bedoya. El segundo fue el más cerrado y en lo personal vi ligeramente a favor de Bedoya, que ganó el tercer round ya que Williams estaba fundido. En mi calificación final fue 29-28 para Bedoya”, nos comenta.





Decisión dividida de los jueces. Sólo para ellos, ganó Khaos Williams (peleando de local). Rolando Bedoya, una nueva promesa peruana en la UFC. Perú considerado después de Brasil y México, como la nueva cuna de peleadores en la región de MMA. pic.twitter.com/COQEceiNSY — Luis Carrillo Pinto (@luiscp7) May 7, 2023

Además… Su historia Rolando Bedoya empezó a practicar desportes de contacto desde muy pequeño. Inició en karate, luego kung fu, judo y muay thai. Así a los 14 años empezó en las artes marciales mixtas.

A los 17 años empezó a pelear en luchas profesionales y se mantuvo invicto en varias peleas. Así decidió salir del país para seguire creciendo.

Ahora entrena en Brasil, en Chute Boxe de Diego Lima, donde es sparring de Charles Oliveira.



Rolando 'The Machine' Bedoya 26 años 1.80 m 77.11 kg / 170 libras Asociación: Chute Boxe Peso: Welter

14 victorias / 2 derrotas 4 KO 3 Sumisiones 7 Decisión

“Peleó bien, tiene buena mandíbula porque Williams pega duro. Después Williams no estaba en buena condición y Bedoya fue de menos a más y en el tercer round hizo lo quizo. Si hubiera tenido más poder pegador, quizás lo noqueaba”, agrega Antranik.

Bedoya es un gran luchador, “tiene buena recepción a los goles y volumen en el striking [variedad de golpes]”, nos dice Renzo Altuna, pero a la vez considera que al luchador le falta tener mayor pegada en las 170 libras (77 kg).

“Estoy totalmente en desacuerdo con los árbitros, y viendo las redes sociales, veo que no soy solo yo, todo lo contrario, las opiniones son claras, fue tu victoria. Nero muchas veces las cosas son así, sin explicaciones”

Diego Lima, entrenador de Rolando

El peruano tiene un contrato de tres peleas con la UFC. “Le puedo decir al mundo que no me subestimen”, asegura y pronto lo volveremos a ver subido en el octágono. Con él ya son ocho los peruanos que han llegado a la UFC y cada uno de ellos lo ha hecho en buena forma.

Las artes marciales mixtas están creciendo en nuestro país y muchos de los deportistas viajan a Brasil o Estados Unidos a terminar su preparación antes de enfrentar a las grandes ligas.

--