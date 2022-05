En la previa del WWE Backlash , Roman Reigns sorprendió a más de un aficionado al insinuar su retiro de la compañía de lucha libre en un show no televisado. El vigente campeón Universal y de WWE se volvió tendencia en redes sociales por sus palabras.

Luego del denominado live show de WWE en New Jersey, el ‘Jefe Tribal’ tomó el micrófono y se dirigió al público presente tras derrotar a Drew McIntyre en un vibrante combate.

“He estado aquí un par de veces en los últimos 10 años. Estoy empezando a trabajar en una nueva fase de mi carrera y, sinceramente, no sé si volveré aquí. Si ese es el caso, solo quiero agradecerles por todos estos años de apoyo”, dijo Roman Reigns.

Roman Reigns: “Estoy empezando una nueva fase de mi carrera y, honestamente, no sé si volveré aquí. Si ese es el caso, solo quiero dar gracias por todos estos años”.



Cabe mencionar que no es la primera vez que Reigns habla de la posibilidad de retirarse de la WWE, ya que anteriormente le dijo a Michel Kay que la industria es para jóvenes.

“Me gusta pensar que, a lo largo del camino, he adquirido muchas habilidades y he experimentado muchas cosas diferentes que me van a ayudar porque, al final, todos sabemos cómo funciona esto. Este es un juego de jóvenes”, apuntó.

“A fin de cuentas, se trata de entrar en el juego, de ser lanzado al fuego y ver cómo lo haces. Tengo un historial bastante bueno en lo que respecta a ser arrojado a lo más profundo, y si eso es lo que ocurre en Hollywood, quiero probarlo”, agregó.