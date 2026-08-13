Ronaldinho se metió de lleno en la disputa por el control del AS Mónaco. El exfutbolista brasileño, respaldado por Clayton Sport, un fondo de inversión con sede en Andorra, presentó una carta de intención al director ejecutivo de la institución para hacerse con el control, según informó L’Équipe. La propuesta tomó por sorpresa a la dirigencia monegasca, que hasta ese momento negociaba con el grupo Helen Holdings, encabezado por el exjugador de la NBA Jamal Mashburn.

El proyecto presentado por Ronaldinho y Clayton Sport contempla tres compromisos principales. El primero es asumir una deuda de 2,5 millones de euros con la Euroliga; el segundo, aportar una garantía bancaria de cinco millones de euros exigida por el organismo regulador financiero del básquet francés; y el tercero, invertir aproximadamente 10 millones de euros por temporada durante un periodo de tres a cinco años. El plan también contempla reservar un cargo para Ronaldinho dentro del club.

La propuesta aparece en medio de una delicada crisis financiera del AS Mónaco. El pasado 3 de julio, el organismo regulador francés rechazó la inscripción del club en las competiciones profesionales para la temporada 2026/27 debido a la falta de garantías económicas suficientes. Las obligaciones financieras de la institución alcanzarían los 24 millones de euros.

El brasileño, que ya tiene experiencia en distintos proyectos empresariales y deportivos, ahora podría convertirse en una de las figuras detrás de la reconstrucción del histórico equipo monegasco.

A la complicada situación económica se suma la exclusión de la Euroliga, competición que el AS Mónaco disputó durante las últimas cinco temporadas. En la edición 2025/26, el equipo alcanzó los cuartos de final, donde quedó eliminado frente al Olympiacos. Ahora, la institución busca revertir también su situación en la liga local y tiene hasta el 18 de agosto para presentar su documentación ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés.

En ese escenario, la aparición de Ronaldinho cambia el tablero por completo. Su carta de intención abre una nueva alternativa para el futuro del AS Mónaco, justo cuando la institución atraviesa uno de los momentos económicos más delicados. El brasileño, que ya tiene experiencia en distintos proyectos empresariales y deportivos, ahora podría convertirse en una de las figuras detrás de la reconstrucción del histórico equipo monegasco.

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