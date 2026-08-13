¡Ronaldinho quiere ser dueño! La millonaria cifra que ofertó para comprar histórico club francés. (Foto: Lionel Hahn/Getty Images)
¡Ronaldinho quiere ser dueño! La millonaria cifra que ofertó para comprar histórico club francés. (Foto: Lionel Hahn/Getty Images)
Por Redacción EC

Ronaldinho se metió de lleno en la disputa por el control del AS Mónaco. El exfutbolista brasileño, respaldado por Clayton Sport, un fondo de inversión con sede en Andorra, presentó una carta de intención al director ejecutivo de la institución para hacerse con el control, según informó L’Équipe. La propuesta tomó por sorpresa a la dirigencia monegasca, que hasta ese momento negociaba con el grupo Helen Holdings, encabezado por el exjugador de la NBA Jamal Mashburn.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.