Royal Rumble 2019 EN VIVO: ¿Cómo, cuándo y dónde VER ONLINE el primer mega evento del año?

La espera terminó, y este fin de semana se vive con mucha intensidad la previa del Royal Rumble 2019 EN VIVO. La expectativa de los fanáticos de la lucha libre de entretenimiento crece con el pasar de las horas y las entradas que se pusieron a la venta en el Chase Field de Arizona ya se agotaron.

El evento se celebrará este domingo 27 de enero y es la mejor antesala para lo que será Wrestlemania 35. Los rumores sobre apariciones inesperadas van haciéndose cada vez más fuerte, aunque de parte de la compañía no se ha confirmado nada.

¿Cómo ver Royal Rumble 2019 EN VIVO?



Para VER EN VIVO y EN DIRECTO Royal Rumble 2019 debes sintonizar FOX Action. El eventos es Pay Per View (PPV) y necesitas estar afiliado al paquete FOX premiun. Además, la WWE ofrece el servicio de Streaming, a través de WWE Network con contenido exclusivo.

La WWE se ha encargado de reunir a los mejores peleadores del momento y disfrutaremos de una velada espectacular con una cartelera sin precedentes, títulos en juego, y la tan esperada batalla real en la mañana masculina y femenina.

Royal Rumble 2019 - Cartelera

Campeonato Peso Crucero de la WWE: Buddy Murphy (c) vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami

Campeonato de los Estados Unidos: Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura

Campeonato Femenino de SmackDown: Asuka (c) vs. Becky Lynch

Campeonato Femenino de Raw: Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Bar (Cesaro & Sheamus) (c) vs. The Miz & Shane McMahon

Campeonato de la WWE: Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Finn Bálor

Royal Rumble Match masculino:



Participantes confirmados: R-Truth, John Cena, Randy Orton, Dean Ambrose, Seth Rollins, Samoa Joe, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Apollo Crews, Baron Corbin, Elias, Jinder Mahal, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Andrade, Rey Mysterio, Mustafa Ali y Titus O'Neil.

Royal Rumble Match femenino



Participantes confirmadas: Carmella, Natalya, Bayley, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Mickie James, Alicia Fox, Mandy Rose, Sonya Deville, Zelina Vega, Charlotte Flair, Naomi, Tamina, Peyton Royce, Billie Kay, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss y Lacey Evans.



WWE Royal Rumble 2019: horarios del evento



Perú - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

​México - 5:00 p.m. KickOff | 6:00 p.m. Evento principal

Colombia - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Ecuador - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Argentina - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Chile - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

​Brasil - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

España - 00:00 a.m. KickOff | 1:00 a.m. Evento principal (Lunes)

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal