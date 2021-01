En la antesala de la edición 2021 de Royal Rumble, el primer gran evento de WWE en el año, se conoció que Randy Orton y Edge serán los dos luchadores que arrancarán las acciones en la Batalla Real masculina que, en la previa, se conoció que puede cerrar con broche de oro la jornada.

La noticia fue anunciada durante la transmisión del programa WWE Backstage en FS1. Este espacio es conducido por Renee Young, quien ha vuelto a este show, Booker T y Paige, excampeones de la empresa de la compañía.

De acuerdo con lo comentado por los presentadores, Randy Orton tiene el número uno y Edge está ubicando como segundo en la lista. Ambas superestrellas, con una rivalidad amplia a lo largo del 2020, se volverán a ver las caras en los encordados.

Por ahora, hay un total de 21 peleadores que están confirmados para participar en la Batalla Real masculina. Mientras que las identidades de los nueve restantes no han sido desveladas por la compañía.

Novedades en la Batalla Real femenina

Natalya saldrá en la posición 30 en el otro combate atractivo de la velada. La canadiense venció a Tamina durante el especial transmitido en WWE Backstage. Así, la luchadora consiguió obtener aquel boleto.

De momento, hay 13 superestrellas de la rama femenina que han sido confirmadas por la WWE. Las 17 restantes todavía se mantienen en reserva, por lo que no se descarta algunos retornos de leyendas o integrantes de NXT.

Royal Rumble 2021: la cartelera actualizada

Drew McIntyre (c) vs. Goldberg - Campeonato de WWE

Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens - Last Man Standing por el Campeonato Universal de WWE

Sasha Banks (c) vs. Carmella - Campeonato de Mujeres de SmackDown

Asuka y Charlotte Flair (c) vs. Nia Jax y Shayna Baszler - Campeonatos de Mujeres por Parejas de WWE

Royal Rumble Match masculina (Randy Orton y Edge entrarán en los primeros puestos)

Daniel Bryan, Bobby Lashley, Randy Orton, AJ Styles, Otis, The Miz, Jey Uso, Jeff Hardy, Sami Zayn, Cesaro, Shinsuke Nakamura, Sheamus, John Morrison, Mustafa Ali, Edge, Dolph Ziggler, Big E, Braun Strowman, Baron Corbin, Rey y Dominik Mysterio y 9 participantes por anunciar

Royal Rumble Match femenina (Natalya entrará en la última posición)

Nia Jax, Charlotte Flair, Bayley, Bianca Belair, Dana Brooke, Mandy Rose, Peyton Royce, Shayna Baszler, Alexa Bliss, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina, Natalya y 17 participantes por anunciar