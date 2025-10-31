“Es muy difícil proyectar un futuro”: Rubén Magnano, el técnico que llevó a Argentina al oro olímpico en Atenas 2004, analiza la crisis del básquet peruano

Llegó a Lima por una semana y no pudo evitar referirse a la situación actual del básquet peruano, desafiliado hace siete años y sin competencias internacionales. Rubén Magnano, el técnico que llevó a la Argentina a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2024, así como el forjador de la ‘Generación Dorada’, vino a nuestro país para dar una charla ‘El sueño olímpico: una consecuencia’ y cumplir una serie de actividades relacionadas al deporte, bajo la organización de la Liga de Lima. Asimismo, el DT, retirado desde año pasado,también sobre el básquet en general, la formación, el tipo de jugador en la actualidad y la crisis de nuestro básquet. “Ese es el primer partido: ganarlo para recuperar el escenario. Los días que he estado he estado acá, hablo mucho de la visibilidad y vitrina. El hecho de recuperarlo permitirá gestionar desde el local para ganar una presencia internacional.

¿Cómo describiría la evolución del básquet hoy en día?

La mirada que yo tengo del básquet. Vamos a entrarnos un poco de este lado del océano, lo que es básicamente Sudamérica. Creo que hay una célula madre para entender y encontrar razones de por qué hay países que tienen un poco de preponderancia en la disciplina. Yo, en lo personal, lo atribuyo a la estructura de cada país. Las estructuras le han permitido, por ejemplo, a Argentina llegar a lugares que eran en un momento impensado. Con estructura me refiero prácticamente a la unidad, la célula madre que es el club.

La existencia de un número importante de clubes en el país es a través de esta unidad que ha tenido la posibilidad de tener siempre jugadores importantes como clubes. Por ejemplo, en una William Jones, una copa muy afamada, Obras Sanitarias salió campeón cuando todavía no se había creado la Liga Nacional Argentina. Eso muestra lo que estoy diciendo. La estructura empieza a nacer con elementos que son determinantes como, por ejemplo, la creación de la escuela de jugadores.

Lo que acentúa la formación...

Apunta una formación, una idea y una cultura de ver el básquet a través de un elemento que es de nuevo. Aquí voy a utilizar la palabra determinante, que es la imagen del entrenador, del docente. En el baloncesto en Argentina, comienza a llegar otro elemento fundamental: la creación de la Liga Nacional, resistida por algunos y abrazada por otros, pero prospera y le da le da al país un toque extremadamente federal. O sea, encuentras clubes en provincias. En una cobertura territorial plena, que es la plenitud de la plenitud del baloncesto. La creación de la Liga Nacional es determinante para el crecimiento de todo una Liga Nacional acentuada en un país, acomoda a todo el mundo y le da el lugar que corresponde al jugador a un nivel importante, el que juega en ese mismo nivel, al que es dirigente y así sucesivamente. Fue una de las más importantes decisiones que se tomaron en el país, encabezada por un entrenador, León Najnudel, que trajo desde España, desde la ACB, la idea de esto.

Y todo da con el éxodo de jugadores...

Este éxodo nos permitió que esos jugadores consiguiesen jugar en las mejores ligas del mundo, incluso muchos de esos en la NBA, que usufructuó en la selección nacional, pero no quiero que se me escape para validar que Argentina ya había sido campeón en 1950, eso muestra una vez más la importancia del club. Te cierro la idea: el club es sumamente importante, a no ser el otro modelo que es la excelencia, indiscutido, remetido, insertado en la educación, como es Estados Unidos.

Para un técnico que le dio la medalla de oro a Argentina en unos Juegos Olímpicos, ¿qué tan importante es la imagen del entrenador en la estructura?

Es importante no solo la imagen, sino también su formación y exigencia para su formación. Aquello de que tomar un jugador que juega en Primera División, para ponerlo a que dirija chiquito, puede darte un plus, pero me parece que es la decisión más incorrecta, siempre y cuando el individuo no esté preparado, pero fue un común denominador que fue cambiando con el tiempo para mejor.

¿Qué otros desafíos estructurales encuentra en la región?

Lo que a mí me hace mucho ruido, por ejemplo, en alguna de esa estructura es la manera de competir, o sea, el calendario. No es que me apetezca mucho porque atenta la asistencia de poder ir a ver un juego. Jugar a las 10 de la noche un partido de básquetbol, donde el otro día el chico (niño o padre) se tiene que levantar a las 6:30 am. Me parece totalmente incompatible e incoherente, pero, sin embargo, se hace. A mi entender, tendríamos que corregir. También se ha desvalorizado un poco la imagen del entrenador, pero son luchas internas nuestras.

¿Cómo encuentras el básquet latinoamericano en la actualidad?

Vamos a pensar por lo que nos toca hoy acá. Me han hecho saber de un país suspendido por años, sin presencia y sin visibilidad y la gente, que es apasionada del básquet, como digo, con el título que le pongo, un Quijote tratando de revertir la situación. Hoy son anónimos a equipos que disputan el primer primera plano internacional, por ejemplo, Brasil, Argentina, Puerto Rico, etc. Entonces, hay una dicotomía muy grande. Creo que cada país, con lo suyo, tiene que luchar para ser mejor.

¿Y cómo ves la situación del básquet peruano?

La respuesta la vamos a llevar a un plano deportivo. Es un partido muy duro. Es una final del mundo que tienen que ganar con rivales, que diría, a veces hasta invisibles. Yo tengo una frase que leí una vez por ahí, que es luchar contra molinos de viento. Estas fuerzas o estos vientos que vienen, fuertes vientos, podemos pensar del aspecto negativo ¿no? personajes que hacen y se meten en trinchera para que el viento no los tome y las tormentas no los agarre, y hay otros que justamente edifican los molinos de viento para aprovechar la energía.

Creo que hoy Perú tiene la suerte de tener gente que, tratando de fluctuar esa energía de la tormenta, para ver si puede revertir la situación. Ese es el primer partido: ganarlo para recuperar el escenario. Los días que he estado acá, hablo mucho de la visibilidad y vitrina. El hecho de recuperarlo permitirá gestionar desde el local para ganar una presencia internacional, para que, desde un niño hasta un dirigente, pasando por los mejores jugadores, tengan las chances de proyectar un futuro hoy. Es muy difícil proyectar un futuro porque somos medio fantasmas. ¿Cómo te medís para saber dónde estás parado?

¿Qué tipo de jugador crees que va a dominar el básquet en el futuro?

Tal vez me puedo equivocar, pero no tanto, el básquet es uno de los deportes que, cada ciclo olímpico, cada vez modifica más reglas: segundos de posesión, pasar la mitad del campo, cada vez se hace más dinámico e intenso. Cada vez se incentiva más al goleo. Las estadísticas hablan de que la mayor cantidad de tiros tirados de tres puntos es más beneficioso, etc. Entonces, como que es el objetivo del juego, el score es importante porque el objetivo es que la pelota caiga, ¿no? Entonces, para ir directamente a lo que a ver lo que yo pienso respecto a la relación a tu pregunta, cada vez se va a trabajar, estimo, en la versatilidad del jugador y cada vez vamos a encontrar un Jokic que agarre el rebote y conduzca el balón como si fuese un armador. Yo creo que va va a ir a esa tendencia y se va a lograr de hacer un básquet mucho más dinámico y no estar dependiendo de posesión. Es más, ya se está modificando la nomenclatura de la posición.

¿Qué opinas de la revolución del triple en Estados Unidos y su impacto?

A ver, hay una corriente y cultura NBA, existió siempre, así como una cultura de baloncesto. El tema es para dónde eches el ojo. En lo personal, toda mi vida yo me focalicé en el baloncesto FIBA. Ahora, te pones a ver la final de la Copa de Europa o de la Euroliga, o de la ACB, o de cualquier partido importante lo que sucede en Europa, vas a ver otro tipo de baloncesto. Sigue siendo baloncesto, pero lo vas a ver un baloncesto mucho más solidario, en donde el pase cobra muchísima importancia en el juego mismo. A pesar de que de las finales de la NBA, a mí me gustaron, me gustaron realmente. Ninguno de los equipos que llegaron estaba previsto que llegaran, pero tiene que ver también un poco por un aspecto que no es menor, que es el aspecto defensivo.

Desde su punto de visita, ¿Ginóbili está en el top5 de jugadores FIBA insertado en la NBA?

Sin lugar a duda. No solo por lo que ha jugado, sino por lo que ha logrado. Hay muy pocos jugadores de la NBA que han logrado de lo Ginóbili. Al margen de la cantidad de anillos, creo que la NBA –inteligentemente- recoge lo que sería el juego táctico un poco negado dentro de la estructura, tal vez en la estructura de formación del baloncesto de Estados Unidos, un juego táctico que ellos aprenden a ser seducidos por eso. Creo que el jugador europeo que se inserta le da ese toque importante en lo que es dentro del volumen de juego en ataque. Digamos que hay un equilibrio. La globalización ha hecho eso.

Una pregunta más, ¿cómo manejar jugadores con la cultura del like?

Yo creo que eso también se entrena, ¿no? El entrenamiento invisible. Todo lo que sucede fuera el rectángulo cuando él se va a casa, se ocupa tanto tiempo en estar pendiente, andan por la vida, no todos, ¿eh? Hay gente muy inteligente que hace caso omiso de eso. El gran miedo, el gran temor es eh que abracen eso, que lo abracen como algo que lo está juzgando y queden amarrados y queden presos. Eso puede ser muy nefasto para para el tema de su de su mentalidad. Los formadores y todos tenemos que de alguna manera también ayudar en eso, en ese entrenamiento invisible. Un pulgar no te caratula. La fortaleza mental es el mensaje que vos le das a tu cerebro.

