Los deportistas competirán del 5 al 8 de marzo en el Surf Fest Pro League, en las playas de Miraflores.(Foto: Yape)
Por Redacción EC

El surf peruano abre oficialmente su temporada con un campamento de alto rendimiento en Punta Hermosa, que servirá como antesala al Surf Fest Pro League, el certamen profesional de mayor trascendencia internacional que forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

