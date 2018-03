Runing: Una carrera contra el estrés

Por Álvaro Prado

Maratonista

@pradoalvaro



El ritmo de vida en estos tiempos hace que cada vez más tengamos que lidiar con una serie de situaciones tensas propias de nuestras actividades cotidianas. Diariamente debemos enfrentarnos con una variedad de situaciones que hacen que vivamos con estrés. Como es el caso de la rutina diaria, el trabajo, deudas, problemas personales, y si a eso le sumamos el insoportable tráfico vehicular en nuestra ciudad capital, terminamos la semana con los pelos de punta.

Para atenuar parte del estrés con el que tenemos que lidiar, lo recomendable es practicar algún tipo de deporte diariamente.

Hay mucha gente que dice que no tiene tiempo para hacer deporte, nada más falso si nos organizamos bien. Todos tenemos un tiempo para dedicarnos a practicar algo de deporte.

El secreto está en incorporar el deporte como parte de nuestra rutina diaria. Independientemente del gusto de cada uno, yo les recomiendo que comiencen con la práctica del deporte base por excelencia y el más democrático que existe en la actualidad. Me refiero al running. Primeramente, al decir que es el deporte base me refiero a que la mayoría de disciplinas, como el fútbol, el tenis, las artes marciales entre otros, lo incluyen como parte de estos, ya que salir a correr mejora la resistencia y genera otros beneficios que detallaré más adelante. ¿Y por qué es el más democrático? Debido a que para practicarlo no se necesita mucho, basta con un par de zapatillas, un short, un polo y listo. No se requiere una cancha ni a un grupo de deportistas. Basta con salir a la calle y comenzar a correr, siempre con las precauciones del caso.

El correr nos ofrece múltiples beneficios que nos ayudan a prevenir todo tipo de enfermedades. De acuerdo a los especialistas en medicina, correr regularmente ayuda a disminuir el estrés, debido a que tiene efectos beneficiosos sobre los nervios, ya que los mensajeros químicos emitidos por nuestros músculos también actúan en el cerebro, evitando que mueran células nerviosas. También contribuye a que se generen nuevas conexiones entre las células, por ese motivo el running ayuda a prevenir las depresiones. Correr cuida el corazón, al correr surgen nuevas venas para que los músculos reciban más aporte sanguíneo; además aumenta la elasticidad de los vasos evitando que se calcifiquen, protegiendo de esta manera el corazón de un infarto. Fortalece nuestro esqueleto, ya que al practicar esta actividad, se depositan más minerales en nuestros huesos, eso los hace más fuertes y resistentes. Previene la diabetes, influye en el metabolismo de la glucosa incrementando la quema de grasa y azúcar proveniente de la sangre; los médicos señalan que el páncreas tiene que producir menos insulina para mantener el nivel de glucemia bajo control, así se reduce considerablemente el riesgo de contraer la enfermedad. Estadísticamente, las personas que practican deporte tienen menos probabilidades de contraer cáncer de intestino.

La idea general de toda persona es tener una mejor calidad de vida, sentirse bien y hacer lo posible para evitar alguna enfermedad. Por eso, la práctica del running lo ayudará a tener cada día una actitud positiva, a vencer el estrés cotidiano de la manera más eficiente y a mejorar su estado de ánimo.