La carrera se llevará a cabo el domingo 26 de octubre.
Redacción EC
Redacción EC

Este jueves, Aldeas Infantiles SOS Perú anunció el lanzamiento de la novena edición de su carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, que se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en el Pentagonito de San Borja desde las 7:30 a.m.

El evento busca movilizar a familias, amigos y ciudadanos en general en una experiencia deportiva y recreativa. Más allá de la competencia, cada participante se convierte en un agente de cambio con una misión: brindar cuidado integral y protección a más de 62 mil niñas y niños en situación de vulnerabilidad en el país.

“Creo firmemente que todas las niñas y niños merecemos crecer en un entorno seguro, lleno de amor y mejores oportunidades”, expresó Cayetana Chirinos, reconocida campeona iberoamericana de 100 metros e influencer SOS, durante la conferencia.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de un ambiente deportivo, en donde la música, la energía y la alegría estarán presentes a cada momento. “Esta carrera es una oportunidad para que la sociedad se sume para brindar un mejor presente y a construir un futuro con mejores oportunidades para la infancia”, señaló Nancy Martínez, directora de Aldeas Infantiles SOS Perú.

¿Cómo inscribirse a la carrera 8K?

Las inscripciones ya están disponibles a través de , hasta el mismo día de la carrera o hasta agotar stock. Los precios son accesibles e incluyen descuentos especiales. De esta manera, cada persona podrá sumarse a esta causa solidaria y ser parte de una meta en común: transformar vidas con cada paso.

Además, con su inscripción, cada participante recibirá un kit oficial que incluye una bolsa deportiva, el polo oficial 2025 y un dorsal; además se contará con acceso a puntos de hidratación y, al finalizar la carrera, se otorgará una medalla que simboliza el compromiso con la niñez. La entrega de kits se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Polideportivo de San Borja, Limatambo.

