Este jueves, Aldeas Infantiles SOS Perú anunció el lanzamiento de la novena edición de su carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, que se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en el Pentagonito de San Borja desde las 7:30 a.m.

El evento busca movilizar a familias, amigos y ciudadanos en general en una experiencia deportiva y recreativa. Más allá de la competencia, cada participante se convierte en un agente de cambio con una misión: brindar cuidado integral y protección a más de 62 mil niñas y niños en situación de vulnerabilidad en el país.

“Creo firmemente que todas las niñas y niños merecemos crecer en un entorno seguro, lleno de amor y mejores oportunidades”, expresó Cayetana Chirinos, reconocida campeona iberoamericana de 100 metros e influencer SOS, durante la conferencia.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de un ambiente deportivo, en donde la música, la energía y la alegría estarán presentes a cada momento. “Esta carrera es una oportunidad para que la sociedad se sume para brindar un mejor presente y a construir un futuro con mejores oportunidades para la infancia”, señaló Nancy Martínez, directora de Aldeas Infantiles SOS Perú.

¿Cómo inscribirse a la carrera 8K?

Las inscripciones ya están disponibles a través de Teleticket, hasta el mismo día de la carrera o hasta agotar stock. Los precios son accesibles e incluyen descuentos especiales. De esta manera, cada persona podrá sumarse a esta causa solidaria y ser parte de una meta en común: transformar vidas con cada paso.

Además, con su inscripción, cada participante recibirá un kit oficial que incluye una bolsa deportiva, el polo oficial 2025 y un dorsal; además se contará con acceso a puntos de hidratación y, al finalizar la carrera, se otorgará una medalla que simboliza el compromiso con la niñez. La entrega de kits se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Polideportivo de San Borja, Limatambo.

