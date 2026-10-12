¿Alguna vez han corrido las carreras gratuitas que organizan municipalidades? Aunque no lo crean, son de mis favoritas. Siento que el running se democratiza, que deja de ser un deporte exclusivo para los que tenemos el privilegio de vivir cerca al malecón. Me encanta cruzarme con gente que no está tan pendiente de la ropa, las zapatillas técnicas, el último peinadito de moda o las tendencias de redes sociales en torno al running.

La última a la que fui fue en el Cercado de Lima. Una carrera gratuita para promover la donación de órganos y tejidos. Minutos antes de partir se me acercó un señor y me extendió la mano. Lo saludé y me contó su historia.

Su nombre es Alfonso Reyes

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Recibió un trasplante de hígado, a causa de cirrosis autoinmune, cuando estaba al borde de la muerte. Antes del transplante no corría. Empezó justo después, cuando estaba en proceso de recuperación, para contrarrestar los efectos dañinos de los inmunosupresores. Además de eso, lo hace en forma de agradecimiento a su donante y para dar su testimonio sobre los beneficios de la donación.

Su historia me conmovió mucho y me hizo conocer otras historias de peruanos transplantados que van a competir, junto a él, en los Juegos Panamericanos para demostrar que una segunda oportunidad sí es posible.

¿Se han preguntado qué harían si recibieran una segunda oportunidad de vida?

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Para cinco deportistas peruanos, la respuesta es entrenar, competir y representar al país en un escenario internacional por un fin mayor.

Del 21 al 25 de octubre, una delegación de la Asociación Peruana de Deportistas Trasplantados (APDT) viajará a Maldonado, Uruguay, para participar en los primeros Juegos Panamericanos de Trasplantados. El objetivo no es solamente competir: también quieren demostrar que recibir un trasplante no significa renunciar al deporte ni a una vida activa. Por el contrario, puede ser el inicio de una larga vida activa.

La donación de órganos puede cambiar por completo la vida de una persona

Sin embargo, todavía hace falta generar más conciencia sobre su importancia y sobre las oportunidades que puede ofrecer a quienes reciben un trasplante.

Si en algún momento has tenido dudas sobre donar, recuerda que hay gente que puede seguir viviendo gracias a una decisión tan simple y desinteresada. Muchas gracias por leer y si tienes una historia que te gustaría contarme, escríbeme por Instagram.