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Resumen

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Alfonso Reyes recibió un trasplante de hígado, a causa de cirrosis autoinmune, cuando estaba al borde de la muerte. Antes del transplante no corría.
Alfonso Reyes recibió un trasplante de hígado, a causa de cirrosis autoinmune, cuando estaba al borde de la muerte. Antes del transplante no corría.
Por Yanira Dávila

¿Alguna vez han corrido las carreras gratuitas que organizan municipalidades? Aunque no lo crean, son de mis favoritas. Siento que el running se democratiza, que deja de ser un deporte exclusivo para los que tenemos el privilegio de vivir cerca al malecón. Me encanta cruzarme con gente que no está tan pendiente de la ropa, las zapatillas técnicas, el último peinadito de moda o las tendencias de redes sociales en torno al running.

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