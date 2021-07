Tras perder las posibilidades de obtener la medalla de oro en Tokio 2020, Ryan Murphy se pronunció respecto a sus rivales en 100 y 200 metros de espalda en la disciplina de natación, sugiriendo que el dopaje tuvo un papel importante en el resultado de las competencias en los Juegos Olímpicos. Evgeny Rylov fue el ganador de las dos medallas de oro en la modalidad que disputaba el estadounidense.

“Tengo como quince pensamientos. Trece de ellos me meterían en un problema. Así como lo digo, y prefiero no caer en ello. Es un enorme desgaste mental a lo largo del año el pensar que estoy nadando una carrera que probablemente no sea limpia, y así es como es”, sostuvo el campeón olímpico de Río 2016 a declaraciones a la prensa tras la victoria de Rylov.

“Los que saben más de la situación tomaron las decisiones que tomaron. Me frustra, pero tengo que enfrentarme a los que están a mi lado. No tengo la capacidad de entrenarme para los Juegos y también de poder influir en la gente que toma malas decisiones”, continuó el estadounidense.

“No es mi intención acusar a nadie aquí, que quede claro”, concretó de forma contundente Murphy.

Se llevó la medalla de oro tanto en 100 metros como en los 200 metros de espalda que ostentaba Murphy. Rylov respondió a las acusaciones del norteamericano: “Siempre hago los controles antidopaje. No sería capaz de perdonarme si hubiera tomado algo. No sé cómo reaccionar ante esto. No se me ha acusado de nada”.