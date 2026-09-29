icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El astro estadounidense protagonizó un particular momento durante su primer Media Day con Philadelphia 76ers.
El astro estadounidense protagonizó un particular momento durante su primer Media Day con Philadelphia 76ers.
Por Marco Quilca León

LeBron James sabe perfectamente quién es. A sus 41 años, con cuatro campeonatos de la NBA y como máximo anotador histórico de la liga, no necesita presentación. Sin embargo, durante su primer Media Day como jugador de Philadelphia 76ers decidió jugar con esa idea y protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención: retiró de la mesa la tarjeta con su nombre y preguntó entre risas: “¿Ustedes saben quién soy, verdad?”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.