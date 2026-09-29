LeBron James sabe perfectamente quién es. A sus 41 años, con cuatro campeonatos de la NBA y como máximo anotador histórico de la liga, no necesita presentación. Sin embargo, durante su primer Media Day como jugador de Philadelphia 76ers decidió jugar con esa idea y protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención: retiró de la mesa la tarjeta con su nombre y preguntó entre risas: “¿Ustedes saben quién soy, verdad?”.

La broma fue apenas el inicio de una conferencia en la que James habló de su legado y de lo que espera conseguir en esta nueva etapa. Después de dejar Los Angeles Lakers, el ‘King’ afrontará su temporada número 24 en la NBA y llegó a Philadelphia con un objetivo muy concreto. Cuando le preguntaron por qué decidió cambiar de equipo, respondió sin rodeos: “No dejé a mi familia para perder en segunda ronda”.

James también dejó una particular definición sobre lo que todavía puede ofrecer dentro de una cancha. “El lujo de mi forma de jugar es que puedo hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa”, aseguró. Su llegada a los Sixers se produce después de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes con los Lakers, manteniendo una producción que le permitió extender a 23 su récord de temporadas promediando al menos 20 puntos.

👑 "¿SABEN QUIÉN SOY, NO?"



🏀 King James arrancó su nueva era en la NBA con la camiseta de Philadelphia y les recordó a todos quién es...



🗣️ "El lujo de mi juego es que puedo hacer de todo. Literalmente, puedo hacer de todo."



Además, dejó claro sus objetivos para esta… pic.twitter.com/H5yTyCxXV5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2026

El cuatro veces campeón de la NBA, además, evitó hablar sobre cuándo podría terminar su carrera. Durante el receso llegó a evaluar la posibilidad del retiro, pero ahora prefiere concentrarse en el presente. “No quiero hablar del futuro ahora”, sostuvo. En Philadelphia compartirá equipo con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, en un proyecto que busca pelear por el campeonato después de que los Sixers fueran eliminados en la segunda ronda de los últimos playoffs.

Y si hubo algo que LeBron quiso dejar claro en su presentación fue que su papel no será únicamente el de una estrella más. También pretende trasladar su experiencia a un grupo que busca alcanzar un campeonato. “Espero poder aportar esa experiencia, ese conocimiento y el plan a los muchachos que están tratando de lograr algunas cosas que no han hecho en su carrera”, señaló. Así comenzó la nueva etapa de James: con una broma sobre su nombre, una declaración de intenciones y el mismo objetivo que lo ha acompañado durante más de dos décadas: competir por otro anillo.

******

SOBRE EL AUTOR