Said Palao, participante del programa de concursos ‘Esto es guerra’ (EEG), viene aprovechando sus vacaciones en Estados Unidos con su pareja Alejandra Baigorria para prepararse con miras al Campeonato Panamericano de Judo, donde representará al Perú.

Si bien muchos no saben, Said Palao es un deportista de alto rendimiento y en diciembre del año pasado, por ejemplo, ganó la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Judo. No obstante, su deseo es competir a nivel internacional.

Por ende, viene entrenando en la academia del equipo oficial de Estados Unidos para mejorar sus habilidades. “Esta competición demanda mucho esfuerzo; así que estoy dando todo de mí, porque quiero que el Perú tenga la medalla en judo”, dijo.

Su pasión por el judo

Luego de nueve largos años, Said Palao volvió a competir en esta disciplina y sorprendió a más de uno. “Es una gran satisfacción poder representar al Perú en judo. Volver a este deporte después de nueve años y ahora tener el reto de ser seleccionado es una bendición. Ya estoy entrenando muy fuerte para poder dar lo mejor de mí en este campeonato”, precisó.

“Yo he estudiado ingeniería industrial, tengo una carrera y soy deportista de alto rendimiento. Debe quedar en claro que fuera de la hora y media del programa, donde todos nos ven, los chicos trabajan, tienen sus negocios, emprenden y estudian. Cada persona es un mundo distinto y, lamentablemente, se juzga por una hora y media que nos ven en pantalla”, añadió en sus redes sociales.

