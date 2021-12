Conforme a los criterios de Saber más

“El cerebro es un músculo y cuando está enfermo debe ser tratado”. La frase es de Álex Abrines, un basquetbolista español que tuvo que dejar la NBA en el 2019 por culpa de la depresión. Pasó hace dos años, pero este 2021 que acaba bien puede ser el año en el que este tema se hizo parte de la cobertura deportiva.

Quizás fue lo que hizo Simone Biles en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 –renunciar a competir a la mayoría de sus pruebas–, lo que visibilizó todo. Quizás fue el cúmulo de una pandemia a las espaldas lo que hizo que este globo reviente para que se haga notar lo que el mundo del deporte vive detrás de balones, raquetas y uniformes coloridos.

“Lo que pasó con Simone Biles y toda la expectativa en ella en Tokio, ahí nos dimos cuenta de la importancia del manejo emocional. Siempre se ha trabajado este tema, pero 2021 fue un año en el que la pandemia y los Juegos hizo que realmente se tomara más en cuenta, saltó más a la luz”, nos dice Jessica Galdós, coach de deportistas como Ángelo Caro, Nicolás Pacheco, Ariana Orrego y Jovana de la Cruz, peruanos presentes en Tokio 2020.

A escala local también la realidad nos dio muestras de ello. Nuestra karateca Alexandra Grande confesó haber sufrido depresión deportiva tras no conseguir una medalla en Tokio y el futbolista uruguayo Felipe Rodríguez, en Mannucci, alzó la voz en el fútbol luego de verse tocado por el suicidio de su compatriota ‘Morro’ García.

Futbolistas nacionales también se mostraron conmovidos tras la pérdida del ‘Morro’ García en las últimas horas. Wilder Cartagena, quien compartió con el delantero en Godoy Cruz, no pudo evitar sentirse dolido por la noticia.

“Soy humana, fallé y no supe manejar bien mi situación, a pesar de que estaba con psicólogo”, contaba Ale a El Comercio. Pero se recuperó, compitió en el Mundial de Karate y ganó la medalla de bronce, que le valió para clasificar a los Juegos Mundiales 2022. Saber manejar estas situaciones son el primer paso para el éxito.

“Tu cuerpo hace lo que tu mente dice”, nos dice el psicólogo Luis Gómez, y para ello hay que trabajar todos los aspectos del deportista. “Somos seres integrales y los deportistas en general trabajan mucho la parte física, la parte técnica y creo que estaba olvidado el tema emocional. Ha sido bueno que se visibilice porque somos seres de emociones y muchas de ellas nos desbordan. Es momento de darse cuenta de cuáles son esas emociones que no he podido manejar. Hay gente que dice emociones buenas o malas, pero las emociones son emociones. Las emociones vienen para decirte algo”, nos agrega Jessica.

Trabajos

Según un informe del Ministerio de Salud de setiembre último, en el Perú un 20% de la población padece de algún trastorno mental y de esos 6,5 millones de personas, solo el 1,3 recibe atención. Además, se tiene como promedio de un gasto de 4.15 dólares para atención en salud mental para países con ingresos bajos como lo es el Perú.

Para los deportistas, esta es una inversión necesaria y en todo momento, por eso la presencia de Jessica Galdós en Tokio y también en los Panamericanos Junior de Cali, aunque a este viaje fue como espectadora a seguir a Ángelo Caro. Hace falta tener más herramientas como estas. Se sabe que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) cuanta con tres psicólogos en esta área a la cual cualquier deportista puede acudir, pero siempre resultará poco ante la importancia de este problema.

“Hace mucho se viene trabajando en el tema psicológico, pero creo que falta más gente. Sería maravilloso que hubiera más personas involucradas en el bienestar emocional del deportista. El IPD cuenta con psicólogos, pero falta más. Muchos atletas están solicitando el apoyo en la parte emocional. Lo que pasa que no todos tienen los medios para contratar los servicios de un coach deportivo. Hay marcas que ayudan, pero muchos no tienen acceso”, nos comenta Jessica, quien atiende a los deportistas como consultas privadas, ya que ella no pertenece a algún staff deportivo del IPD o el Comité Olímpico Peruano.

“Se trata de tener un equipo completo. El entrenador ve su parte, la parte técnica y el coach deportivo, la parte emocional. Quizás es el entrenador el que está nervioso y está transmitiendo eso al deportista. Ahí también se trabaja. Está bien que haya psicólogos, mientras más profesionales haya que puedan apoyar al atleta, es buenísimo”, agrega la coach deportiva nacional.

“Un poco de estrés puede servir como adrenalina para que el deportista alcance sus metas, pero demasiado puede volverse incapacitante”, nos decía Ricardo Montoya, periodista y psicólogo. “Hay un estrés que te da impulso y emoción para salir adelante, como energía. Cuando ya te desborda y tienes pensamientos negativos, repetitivos, miedos, ya te convierte en negativo, en diestres y tu cuerpo empieza a psicomatizar. ¿Qué significa eso? Que te sudan las manos, se te afloja el estómago, no te puedes centrar en tu actuación y no puedes centrar tu energía en el aquí y ahora, sino estás pensando en qué va a pasar si pierdo, si me va mal”, agrega Galdos.

Y Neymar le da la razón. “Creo que Qatar 2022 será mi último mundial. No sé si tenga la fortaleza mental para lidiar con el fútbol”, declaró sobre su futuro el astro brasileño, quien pese a todo su camino recorrido y el talento que tiene, sabe que la parte mental es la que definirá los pasos que debe seguir.

El mundo ha conocido una nueva cara del deporte y hay que entenderlo por ahí también.

