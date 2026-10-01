Análisis recientes de publicaciones prestigiosas, como la revista británica The Economist, han puesto la lupa sobre los sistemas educativos a nivel mundial. Sin embargo, un análisis matemático sereno demuestra que ciertas caídas globales en los puntajes —que pueden parecer alarmantes— representan estadísticamente apenas un descenso del 2% en varios sistemas de élite. Esta moderación nos invita a una mirada mucho más profunda sobre nuestra propia realidad. No debemos permitir que la preocupación por un indicador estadístico o una prueba internacional nos anestesie frente a las verdaderas urgencias de nuestros estudiantes. Una evaluación estandarizada de un par de horas es como una fotografía instantánea; no puede ser la única vara para medir o decidir el destino de un país.

El Perú acude a estas mediciones en una profunda desventaja, pues nuestra realidad de salubridad, nutrición, formación magisterial y estimulación temprana está marcada por carencias abismales en comparación con otras latitudes. Pretender reformar la educación únicamente para subir unos puntos en un ranking, ignorando las profundas brechas estructurales de quienes rinden el examen, es un espejismo.

El Presupuesto Público del Perú para el año fiscal supera los S/ 257 000 millones. Más del 44% de este capital estatal se asigna de manera prioritaria a demandas de los sectores sociales, incluyendo Educación, Salud, Desarrollo e Inclusión Social, y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta enorme capacidad de inversión nos presenta un momento inmejorable para enfocar nuestros esfuerzos en lo verdaderamente esencial. El desafío principal consiste en alinear esta disponibilidad de recursos con una estrategia profundamente humana y secuencial, asegurando que la ayuda llegue de manera oportuna a las zonas más alejadas y complejas de nuestra geografía, y garantizando que, antes de intentar construir conocimientos, hayamos cubierto las necesidades vitales básicas de nuestra infancia. Ningún evento temporal, iniciativa o programa alterno debería anteceder a esta cruzada fundamental; la inversión más importante e inaplazable que podemos hacer como nación es transformar la realidad de estas poblaciones.

Esta necesidad urgente para actuar quedó evidenciada en el reportaje emitido la noche del domingo 20 de septiembre de 2026 en el programa dominical Punto Final, titulado “Maestros peruanos le responden al Gobierno” (disponible en: youtube). Las imágenes nos invitan a la reflexión mostrándonos, sin filtros, la heroica y a la vez precaria realidad de la educación altoandina en Ayacucho. La televisión mostró escuelas cuyas paredes de adobe y techos de calamina son vulnerables al clima, nos presentó a maestros admirables que con gran esfuerzo proveen conectividad a sus alumnos, y de niños valientes, como el pequeño Dylan, que caminan largas horas atravesando nevadas y frío extremo con el único anhelo de llegar a un aula. La primera urgencia de nuestra nación debe centrarse precisamente en abrigar y sostener a los niños de los lugares más recónditos del Perú, aquellos que habitan en las alturas andinas y altiplánicas. Es vital priorizar esfuerzos y tender puentes para dotar a estas comunidades de la infraestructura sólida y la tecnología que tanto necesitan para florecer.

La verdadera transformación exige una mirada compasiva y secuencial que atienda cuatro eslabones inquebrantables: salubridad, nutrición, educación y estimulación lúdica orientada a la vida.

El Legado Genético: La Grandeza Oculta del Ande

Para diseñar una política de Estado efectiva, debemos partir reconociendo nuestra propia identidad. El “Perú recóndito”, aquel de las comunidades altoandinas y rurales, no es solo un sector vulnerable; es el guardián de una de las cunas civilizatorias más importantes de la humanidad. La población andina posee un código genético e histórico de incalculable valor, forjado durante milenios de adaptación y resiliencia. Nuestros niños llevan en su ADN la herencia de mentes que dominaron la agricultura, la arquitectura y la organización social en los escenarios más agrestes. Si este genio dormido recibe las condiciones adecuadas desde la primera infancia, serán estas nuevas generaciones quienes lideren el salto hacia el desarrollo. Ayudar al Perú profundo no es caridad; es potenciar la mayor riqueza de nuestra nación.

El Primer Eslabón: Salubridad y Agua Potable para la Vida

Sin embargo, para que este legado despierte, debemos enfrentar una realidad ineludible: las condiciones de salubridad en las zonas más alejadas son deplorables. Cientos de miles de niños crecen consumiendo agua no potabilizada, expuestos crónicamente a infecciones. Mientras en otros países un estudiante puede fallar por falta de hábito de lectura, el niño del Ande suele fallar porque su cuerpo está luchando por sobrevivir. Las infecciones estomacales recurrentes y la diarrea provocan una deshidratación que barre implacablemente con minerales, sales y vitaminas. Por lo tanto, tratar de nutrir a un niño sin antes garantizarle agua limpia y saneamiento es un esfuerzo inútil. La salubridad es el peldaño cero de la existencia.

El Segundo Eslabón: La Nutrición y el Blindaje del Cerebro

Asegurada el agua potable, el segundo paso innegociable es la nutrición. La ciencia neurobiológica es concluyente: los primeros 1,000 días de vida son la ventana crítica e irrepetible para la formación del cerebro. El hierro es vital para la mielinización neuronal. Un niño que sufre anemia y desnutrición crónica enfrentará mermas severas en su atención y velocidad de procesamiento cognitivo. Ningún docente, por más capacitado que esté, puede sembrar conocimientos en un cerebro cuyo desarrollo ha sido mutilado por el hambre. Alimentar a la niñez es la base irrenunciable sobre la que descansa cualquier aspiración educativa.

El Tercer y Cuarto Eslabón: Educar para la Vida y el Ajedrez como Estimulación Lúdica

Con el cuerpo protegido y el cerebro nutrido, la escuela cobra su verdadero sentido. Nuestro objetivo no debe ser entrenar mecánicamente a los alumnos para aprobar exámenes internacionales, sino brindarles oportunidades reales para el desarrollo de habilidades blandas, la toma de decisiones, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y el pensamiento crítico; capacidades fundamentales para su desenvolvimiento personal, académico y profesional.

Aquí es donde el ajedrez analógico emerge como una estrategia transversal y una valiosa herramienta lúdica. Bajo la guía de docentes especialistas, el tablero se convierte en una metáfora del mundo. Mediante analogías, el estudiante aprende a anticipar consecuencias y a gestionar escenarios complejos de manera natural y divertida. Este enfoque humanista y lúdico cuenta con el aval de modelos internacionales exitosos aplicados en Asia y Europa —como el programa obligatorio pionero de Armenia, la metodología Chess Palace en Hungría y los proyectos autonómicos integrados en las aulas de España—, demostrando que el juego estructurado forja mentes preparadas para los desafíos reales.

Un Llamado Asertivo: El Rescate de Nuestra Grandeza

Extiendo, desde la más profunda convicción, un llamado respetuoso a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los titulares de Educación, Cultura, Salud y Vivienda. El camino definitivo para salir del subdesarrollo no se encuentra en la copia de modelos foráneos ni en la obsesión por las estadísticas, sino en el rescate de nuestra propia esencia. Debemos recuperar la calidad y el esplendor de ese código genético andino que alguna vez nos otorgó la superioridad histórica de ser una de las tres culturas matrices más deslumbrantes de la humanidad.

Hoy, miles de niños en el Perú recóndito sobreviven en el olvido, enfrentando carencias extremas y caminando largas horas entre las montañas para llegar a aulas vulnerables a las inclemencias del tiempo. Como sociedad, tenemos el deber ineludible de transformar esta dolorosa realidad con empatía y acciones concretas. Es el momento impostergable de sacarlos de la postergación y entregarles las oportunidades que, por derecho propio y como ciudadanos peruanos, merecen en absoluta igualdad.

Porque un niño que bebe agua limpia, que nutre su cuerpo y que aprende a desplegar las alas del pensamiento crítico a través del juego ciencia, no solo transforma su propio destino; es un niño que despierta el alma de una nación que nació para ser grande.