Sami Zayn protagonizó el momento más impactante de WWE Night of Champions 2026 al conquistar el Campeonato Indiscutible tras imponerse en una vibrante lucha triple ante Cody Rhodes y Gunther.

El luchador, considerado durante años como el “underdog”, logró finalmente su primer título mundial en la compañía, culminando una larga historia de perseverancia.

El combate estelar fue una auténtica batalla, con constantes intercambios de dominio entre los tres contendientes. Cuando parecía que Rhodes retendría tras aplicar su movimiento final, Zayn sorprendió con un oportuno conteo que le dio la victoria, desatando la euforia del público presente.

La velada también dejó otros resultados destacados, como la coronación de Oba Femi como King of the Ring tras derrotar a Jey Uso, y el triunfo de IYO SKY sobre Liv Morgan para convertirse en Queen of the Ring. Además, Seth Rollins se impuso a Bron Breakker en una brutal lucha dentro de una jaula de acero.