Samín Lora representa una nueva generación del deporte peruano. Gracias a su disciplina, esfuerzo y resultados internacionales, se ha convertido en uno de los deportistas infantiles con mayor proyección del país.

En 2026 hizo historia al conquistar el ITTF Americas Hopes Week & Challenge, convirtiéndose en el campeón de América de la categoría y obteniendo la clasificación al ITTF World Hopes Week & Challenge, que se realizará en Sheffield, Inglaterra, donde competirán únicamente las mejores promesas del mundo.

Principales logros deportivos

Campeón del ITTF Americas Hopes Week & Challenge 2026.

Clasificado al ITTF World Hopes Week & Challenge Sheffield 2026, representando al Perú entre los mejores talentos mundiales menores de 12 años.

Integrante de la Selección Peruana de Tenis de Mesa.

Representante oficial del Perú en competencias internacionales.

Resultado histórico para el tenis de mesa peruano, posicionando al país en la élite continental de la categoría infantil.

Más que un deportista

Samín representa valores que toda empresa busca asociar con su marca:

Disciplina.

Perseverancia.

Humildad.

Esfuerzo.

Excelencia.

Representación del Perú.

Formación integral de niños y jóvenes.

¿Por qué apoyar a Samín?

Invertir en Samín significa formar parte del crecimiento de uno de los proyectos deportivos más prometedores del tenis de mesa peruano.

El respaldo de empresas permitirá financiar:

Participación en campeonatos internacionales.

Entrenamientos especializados.

Equipamiento deportivo.

Preparación física y psicológica.

Viajes y concentraciones internacionales.

Beneficios para el patrocinador

Presencia de marca en uniforme oficial.

Presencia en ropa de entrenamiento.

Difusión en redes sociales.

Aparición en entrevistas y medios.

Participación en campañas publicitarias.

Charlas motivacionales y actividades corporativas.

Asociación con un proyecto de alto rendimiento y desarrollo infantil.

Nuestra meta

Llevar al Perú a competir entre los mejores del mundo y construir el camino hacia los Juegos Olímpicos.

Hoy comienza una historia que puede marcar el futuro del deporte peruano.