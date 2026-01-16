Universidad San Martín vs Regatas Lima se miden EN VIVO por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El choque entre las ‘santas’ y ‘celestes’ está pactado para el sábado 17 de enero a las 19:00 horas de Perú. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz cerró la primera fase como segundo de la tabla de posiciones. El último fin de semana, venció 3-0 a Olva Latino. Por su parte, Regatas Lima logró recomponerse tras una racha adversa de tres partidos sin triunfos, en los que cayó ante Circolo Sportivo Italiano, Universitario y Alianza Lima, resultados que lo habían relegado en la tabla. Para ver San Martín vs Regatas Lima EN VIVO, debes seguir la transmisión de Latina, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo.

