Por Redacción EC

Sandra Ostos expresó su alegría tras la victoria de Perú frente a Selección de Ecuador por la Copa Sudamericana, resultado que permitió a la ‘bicolor’ seguir en carrera y fortalecer la confianza del grupo en el torneo.

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