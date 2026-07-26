Sandra Ostos expresó su alegría tras la victoria de Perú frente a Selección de Ecuador por la Copa Sudamericana, resultado que permitió a la ‘bicolor’ seguir en carrera y fortalecer la confianza del grupo en el torneo.

“Somos las que estamos. Vamos a dar la cara y dejar siempre en alto al país”, declaró Ostos, dejando en claro el compromiso del plantel actual. La jugadora resaltó la unión del equipo y la responsabilidad que asumen cada vez que representan a Perú en competencias internacionales.

A nivel personal, la deportista también reafirmó su entrega total: “Yo siempre voy a estar. Por algo vengo trabajando día a día”, señaló, evidenciando su constancia y el esfuerzo que hay detrás de cada presentación con la selección nacional.

Finalmente, Ostos fue clara al señalar que el objetivo es seguir creciendo en el torneo. La jugadora destacó que el equipo buscará mejorar partido a partido, con la meta de consolidar su rendimiento y continuar dejando en alto el nombre de Perú en la Copa Sudamericana.