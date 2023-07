Ella toca el piano, él deleita con el violín, pero su arte se disfruta bajo el agua. Sandy Quiroz y Álvaro Aronés forman el dueto mixto peruano de natación artística que este miércoles estará viajando a Japón para competir por primera vez en el Mundial Absoluto de Natación de Fukuoka, que va del 14 al 30 de julio.

Por primera vez el Perú tendrá representación en esta modalidad, así como también en clavados y para Sandy es un sueño cumplido ya que lleva entrenando toda una vida para momentos como este. Esta es su historia.

Hoy tiene 26 años y practica la natación artística desde que apenas era una niña, a pesar de que esta modalidad no está incluida en el circuito olímpico. Sin embargo su motivación iba más allá de eso, sabía que en algún momento iba a llegar la oportunidad de mostrar lo que hace y lo vivió hace unos meses cuando le comunicaron que su nivel escaló un peldaño más: irá al Mundial.

“Siempre fue un objetivo, el sueño de ir a un Mundial. Entrenamos con la mentalidad de que en algún momento iba a llegar algo bueno para mostrar el potencial que tenemos”, nos dice Sandy.

Ya en años anteriores le habían dicho que iría a esta competencia, pero por distintas razones no se daba. Por eso, este año cuando les anunciaron que irían a Japón no se lo creyeron del todo. Pero cuando se confirmó, la felicidad llegó al máximo. “Si pensamos que no íbamos a llegar no estaríamos acá. Hubo torneos a los que no fuimos pero no por eso nuestro dueto dejaba de ser bueno”, dice ella.

Con Álvaro entrenan juntos recién desde el 2021, luego de lo duro de la pandemia y tienen un sueño que suelen conversarlo a menudo. “Siempre hablamos de poder escuchar el Himno Nacional del Perú en un podio. Sabemos que solo se escucha el himno del país del primer lugar, entonces conversamos que sería increíble poder escuchar el Himno del Perú con nosotros parados ahí. Es una de las conversaciones que más recuerdo y más me anima” , dice, con ilusión que contagia. Estar en el Mundial también ha sido un aliciente grande para seguir creciendo.

Vienen de ganar la medalla de plata en el Sudamericano y por su mérito la Federación de Natación decidió que vayan a este importante torneo internacional. Este martes serán presentados como parte del equipo que tiene a nombres como Alexia Sotomayor, Joaquín Vargas y McKenna de Bever en natación, Ana Ricci en clavados y María Alejandra Bramont-Arias en aguas abiertas como algunos de nuestros representantes.

Sandy y Álvaro. (Foto: Archivo personal)





Los clasificados Al Mundial de Mundial de Fukuoka 2023 Natación

Alexia Sotomayor María Alejandra Bramont Arias Mckenna De Bever Diego Balbi Joaquín Vargas

Aguas abiertas

María Alejandra Bramont Arias Adrián Ywanaga

Clavados

Ana Ricci Jesús Liranzo

Natación artística

Sandy Quiroz Álvaro Aronés





—La historia—

Creció en una piscina porque su familia está muy ligada a la natación y combinó el agua con su pasión por el arte. Le gusta cantar, bailar y la natación artística requiere mucho de ballet, gimnasia y baile.

“En el Perú se sobrevive se sobrevive”, reflexiona, y hace referencia a que lleva más de 16 años siendo deportista. Lo supo llevar de la mano con el colegio –aunque probó también en el vóley– y lo complementó con su carrera de psicología hasta graduarse. Claro, hubo un año en el que dejó las piscinas para dedicarse a los estudios, pero sentía que su vida no estaba completa. “Es algo que practico desde niña. Me di cuenta que sí me gustaba y que no solo lo hacía porque estaba acostumbrada”.

(Foto: Archivo personal)

Y sobreviven contra muchas barreras. No cuentan con auspicios –todavía– y tampoco reciben el apoyo del Programa de Deportistas pese a sus medallas. “En mi modalidad no hay cinco países en Sudamérica que tengan esta disciplina y el PAD tiene como requisito que hayan cinco participantes. Gané la medalla de plata, pero así gane la de oro no me van a dar nada. No porque los demás países no tengan yo no me estoy esforzando lo suficiente”, reclama.

Pese a ello, Sandy no desmaya y a su trabajo laboral de psicóloga le ha agregado ser entrenadora de natación artística en el Club Deportivo Swimming Gold donde busca que esta disciplina siga destacando en el alto nivel. Si bien tienen la complicación que existen pocas piscinas profundas, requisito indispensable –se requiere de 2 a 2.5 metros–, el grupo que están formando ya les ha traído alegrías en el último nacional con medallas en infantil y junior.

Existen pocos duetos en el Perú y Sandy junto a Álvaro irán al Mundial a seguir creciendo. Soñamos con ello. Saben que el reto es muy grande, pero llegan con un esfuerzo enorme y los ánimos de toda una vida. Esa ya es una victoria.

(Foto: Archivo personal)

