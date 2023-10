Como suele ocurrir con las casualidades que luego se convierten en fenómenos, Daisy Bamberger (21) conoció el boxeo como una forma de estar más cerca de su padre un fin de semana. Tenía 10, 11 años, cuando su hermano y ella lo acompañaban en su rutina de gimnasio, bajo el sol que achicharra en Oakland, California, a quince minutos del mar. Los guantes todavía le pesaban como yunques. La pera aún le doblaba en tamaño. Y la idea de ser una la primera boxeadora con raíces peruanas que pueda clasificar a unos Juegos Olímpicos, el guion de una película imposible.

Casi una década después, Daisy Bamberger, “Dynamite” para PBS -la Televisión Pública de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, “Puños Bravos” para Patrick Espejo, el periodista peruano que descubrió a Kina Malpartida en una tapa de DT 2009, se presenta así, en un short de TikTok del Team Perú (@cop_teamperu), a pocas horas de su pelea debut en Santiago 2023. Una pelea que, más allá del resultado panamericano, completaría el viejo sueño olímpico que tan lejano parecía allá en el gimnasio donde su papá, su hermano y ella, sudaban a punta de jabs, cross y los primeros uppercuts, antes de ir por unas hamburguesas.

-”Soy Daisy, categoría 57 kilos, es mi primera Juegos Panamericanos. ¡A-ri-ba Pe-rú!” (sic)

Termina el español masticado, hace el gesto clásico con el puño y el estampado tipo bandera del uniforme nacional, flamea.

“Estoy preparada para ganar una medalla para Perú”, le dice a Patrick en la entrevista publicada en Diario Récrd. “Mi entrenador siempre me dice que mis sueños están cerca y estoy preparada”, dice sobre la posibilidad de clasificar a París 2024. Y se despide con un nuevo “¡A-ri-ba Pe-rú!”.

***

Breve historia recogida por el Diario Récord, especialista en polideportivo: Daisy Bamberger tiene 21 años, nació en Estados Unidos, ha vivido casi toda su vida en California y, por primera vez, defenderá al Perú en los Juegos Panamericanos. Ha sido campeona amateur en Norteamérica durante 11 años, donde ya recibido elogios de Whistle Sports por ejemplo. “She’s one of the next great fighters. Remember the name”, han leído los 3.1M fans que tiene el medio en YouTube. Unos stories en IG revelan que Daisy conoció Lima y el Callao hace unas semanas, hizo el justo y necesario tour gastronómico, y ya con los trámites documentarios validados ante la FPDB, compitió en el Open de Boxeo organizado en la Bombonera Mauro Mina por la federación y allí confirmó lo que los medios extranjeros dicen de ella: ganó la medalla de oro y se sumó al Team Perú.

Juan Carlos Ortecho, periodista especializado en boxeo en el Perú, explica su performance: “Sé que el padre de Daisy nació en Perú y que es también su entrenador. Entiendo que decidieron buscar la clasificación a París con la bandera peruana, pues representando a Estados Unidos el camino es más complicado al tener mayor competencia. Pero eso no quiere decir que no sea una boxeadora con grandes condiciones y una muy buena posibilidad de obtener una medalla y clasificar. Por lo que he visto en Youtube es una boxeadora zurda, muy rápida y valiente, multicampeona nacional en su país natal a nivel amateur de alta competencia de más de ocho años. Tener a alguien con ese palmarés representando al Perú es un privilegio (y una rareza)”.

Dicho de otra forma, si en el fútbol hubo un Lapadula y hoy estamos encantados con Sonne, en el boxeo Daisy Bamberger sigue la estela.

(Foto: Instagram)

***

“Tuve mi primera pelea a los 11 años. Desde entonces, he estado obsesionado y me enamoré de competir, quedarme en el gimnasio de boxeo y trabajando por mi sueño de ser medallista de oro olímpico”, escribió Daisy en un post reciente en su cuenta de Instagram. El generoso país que es el Perú le ha abierto las puertas, como cualquier domingo la mesa crece y la cocina es infinita para cualquier invitado. Este miércoles ante la brasileña Jucielén Cerqueira (3:45 p.m.), la joven norteamericana Daisy Bamberger tiene la enorme misión de cumplir el sueño doble. El suyo, tras 29 peleas ente el 2015 y este 2023, de las cuales ha ganado 22. El nuestro, que luego de ver campeonas a Linda Lecca y Kina en tiempos casi sin redes, nos alistamos para aplaudir a la primera boxeadora peruana en unos Juegos Olímpicos.





