Además de Kimberly García, Gladys Tejada y Cristhian Pacheco, hay que poner atención a Evelyn Inga, la marchista nacional que viene de ser top ten en los 35km del mundial de atletismo y ya tiene un cupo para París 2024.

El pasado 3 de junio, Evelyn logró la marca mínima para la cita olímpica en los 20km marcha, el mismo día que Kimberly García también consiguió el tiempo. Pero la historia de Evelyn tiene sus propias páginas, esas de superación máxima, de primero vencer a sus propios miedos para luego triunfar y convertirse en olímpica por primera vez.

“Para mí ha sido una gran satisfacción después de un trabajo bastante disciplinado. Desde que empezó el año el enfoque fue que teníamos que asegurar un cupo porque me quedé a nada de la clasificación para Tokio, porque me sacaron del ránking. Esa fue mi motivación”, reflexiona la marchista que radica en Huancayo, pero que cambió sus entrenamientos a Arequipa para lograr afinar esos detalles que le estaban faltando.

El éxito de Evelyn no solo está en haber logrado el cupo, si no en cómo lo consiguió. En el Gran Premio Cantones de La Coruña en España, completó los 20km de marcha en 1:27.32, casi dos minutos por debajo de la marca mínima, pero sobre todo con seis minutos menos que el mejor tiempo que tenía ella misma. “Es una locura bajar ese tiempo. Al inicio no lo asimilas, pero luego me acordaba de que desde los doce años estoy en el deporte y veo a esa Evelyn cumpliendo su sueños”, nos dice la atleta.

En dos semanas Atletas clasificados a Santiago 2023

1.- Kimberly García (20 km Marcha y Maratón Marcha Relevo Mixto) 2.- César Rodríguez (20 km Marcha y Maratón Marcha Relevo Mixto) 3.- Luis Henry Campos (20 km Marcha) 4.- Evelyn Inga (20 km Marcha) 5.- Gladys Tejeda (Maratón) 6.- Cristhian Pacheco (Maratón) 7.- Aydee Huamán (Maratón) 8.- Luis Ostos (Maratón) 9.- Sofía Mamani (10,000 m) 10.- Luz Mary Rojas (10,000 m) 11.- Thalia Valdivia (10,000 m) 12.- José Luis Rojas (10,000 m) 13.- Anita Poma (800 m y 1,500 m) 14.- Verónica Huacasi (3,000 m con obstáculos) 15.- Julio Palomino (3,000 m con obstáculos) 16.- José Mandros (Salto de longitud) 17.- Ximena Zorrilla (Lanzamiento de martillo)

Y para llegar a ser olímpica tuvo que dar grandes giros en su carrera. En el 2022 decidió dejar su natal Huancayo y mudarse a Arequipa para afinar su velocidad para afrontar mejor los 20km marcha. “Me chocó bastante cambiar de los 35 a los 20, porque le tenía temor a los 20 por lo rápido que es. En los 35km sale más tranquila y a partir de los 10km que agarra el ritmo”, nos dice.

En Arequipa trabajó con Alfredo Quispe y la competencia deportiva con Mary Luz Andía la ayudó a mejorar su velocidad. Tenía que hacer 4:27 o 4:28 (minutos) por kilómetro para llegar a la marca de 1:29 bajo o 1:28 alto (en horas), pero hicimos 1:27, que es mucho de la fe y la mente”, nos dice.

Es que Evelyn tuvo que liberarse de muchas taras y enfocarse mejor en su vida deportiva para llegar esos logros. “Yo antes no valoraba mucho lo que hacía. En mi casa todo era norma y hasta el 2021 lo llevaba junto a la Universidad”, cuenta sobre la forma en la que enfocaba el deporte. Además, un tema de salud complicaba sus expectativas. “Sufrí por el tema del hipotiroidismo y eso ha sido un factor importante porque me cuesta mantener mi peso. Ahora soy más rigurosa con mis exámenes, antes era más indisciplinada con eso. Esos detalles empezamos a afinar y ahora me dedico 24/7 al deporte”, revela sobre su salud, clave para lo que viene en su futuro.

Distancia Tiempos 5.000 m 23:45.61 minutos 10.000 m 5:01.87 minutos 10Km 46:18 minutos 20.000 m 1:34.30 horas 20Km 1:27.32 horas 35Km 2:46:18 horas 50Km 4:22:57 horas.

Y tuvo que trabajar mucho en el aspecto mental también. Formada en un hogar cristiano, velaba mucho por las que lo rodean sin importarle mucho su propio crecimiento. Tuvo que cambiar ese mentalidad en ese aspecto. “Egoísta es ser otra cosa, enfócate en ti para que cumplas tus sueños”, le decía su padre. Y así lo entendió Evelyn. “Empecé a darme tiempo para mi. Tengo 25 años y siento que es una gran etapa para empezar”, explica.

Ya tuvo su nuevo comienzo con la clasificación al París 2024. Y tuvo una revancha en el Mundial de Atletismo, donde fue descalificada en los 20Km, pero en los 35km terminó en el sexto lugar, entre las marchistas tops del mundo en esta distancia que ya no se volverá a realizar por disposición de la World Athletic.

“Para mí el ejemplo es Kimberly García, que ha sabido llegar a un buen nivel. Si ella pudo, ¿por qué yo no?”, nos dice. Evelyn compartió cuarto con Kimi en el mundial pasado en Oregón y celebró junto a ella las medallas de oro obtenidas. “Fue, wow, ver a una compañera con la que he convivido muchos años lograr todo ue una de mis motivaciones. Ahora creo que no estamos muy lejos de ese nivel”, nos dice.

Kimberly García Cristhian Pacheco Gladys Tejeda 20km marcha

2 Juegos Maratón

2 Juegos Maratón

3 Juegos Río 2016 14°

Tokio 2020 DNF Río 2016 52°

Tokio 2020 60° Londres 2012 42°

Río 2016 15°

Tokio 2020 27°

—Su historia—

Justamente los inicios de Evelyn en la marcha tuvieron que ver con la familia de Kimberly. Su hermana mayor era amiga de Mirna, la prima de Kimi, y continuamente era invitada a entrenar, pero su familia no la dejaba. Recién cuando la hermana estaba en quinto de secundaria y ya trabajaba, pudo hacerlo, pero su madre le puso una condición. “La llevas a tu hermana”, le dijo. Evelyn tenía 12 años y fue al Estadio de Huancayo acompañando a su hermana.

“Nos hicieron una prueba en 400 metros y llegué juntita a mi hermana que era más grande. Ahí el entrenador me habló de competir en un campeonato infantil”, nos cuenta.

En una semana aprendió la técnica de la marcha y en otra entrenó para ese torneo, donde quedó tercera. Así empezó sus pasos en el deporte. Creció entrenando junto a Leyde Guerra, Kimberly García y César Rodríguez hasta el 2021 cuando cada uno tomó rumbos distintos en busca de sus propios objetivos.

Ahora Evelyn busca sus propias metas y espera el apoyo de las empresas para que pueda seguir creciendo. En quince días viajará rumbo a Chile para los Panamericanos. Ya sabe lo que es enfrentar a las mejores y ahora ella va como una de ellas, a demostrar su valía.

--