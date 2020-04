Saúl “Canelo” Álvarez ya ha enfrentado en dos ocasiones a Gennady Golovkin en grandes eventos de boxeo. No obstante, la afición siempre ha reclamado que se lleve a cabo una tercera edición entre ambos púgiles para cerrar una trilogía de ensueño. Pese al clamor popular, Canelo siempre desestimó la idea por “no representar un desafío”; sin embargo, el mexicano ahora considera dicho evento sí y solo sí el contrato es muy lucrativo.

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Billy Joe Saunders fue cancelado debido a que las autoridades británicas le quitaron la licencia al rival del mexicano por un polémico video en el que explica cómo golpear a una mujer. Ante ello, Canelo evalúa opciones para su siguiente pelea y ante dicho escenario ha surgido una chance de la tercera pelea vs. el kazajo Gennady Golovkin.

“Con disciplina, el trabajo y las ganas de siempre me he mantenido donde estoy y así pienso seguir. El día que ya no piense de esa manera me retiro mejor del boxeo y eso requiere hacer las mejores peleas”, explicó el mexicano.

Después de afirmar que “no le representaba un desafío” enfrentar por tercera ocasión a Gennady Golovkin, Saúl “Canelo” Álvarez se mostró abierto a que se realice la pelea: “Ya tuve 24 rounds con él, pero si es un buen negocio para mí, ¿por qué no? Ya veremos después de todo esto, todo está en pausa ahora, no hay que decidir nada, no hay que pensar en nada. Lo único es que hay que hacer es salir de esta”, le explicó a Fox Sports.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

MÁS EN DT...