Schwartzman vs. Delbonis: duelo argentino en el US Open 2018 Diego Schwartzman y Federico Delbonis debutarán este martes en el US Open (12:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN). 'El Peque' tiene como objetivo meterse en el top ten

Schwartzman vs. Delbonis: se enfrentan en el inicio del US Open. (Fotos: EFE) (Foto: EFE)