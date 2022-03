Scott Hall, uno de los luchadores más conocidos de la WWE y de la WCW, falleció a los 63 años, luego que su familia decidiera desconectarlo del respirador artificial. Scott había sufrido tres infartos (tras someterse a una operación a la cadera) que lo dejaron en estado crítico y no había mejora en su salud. La noticia se dio a conocer mediante las redes oficiales de la WWE.

Hall fue campeón del mundo en dos ocasiones. Debido a ese título y otro logros obtenidos, ingresó al Salón de la Fama en dos oportunidades. Scott alcanzó gran popularidad en la WWF, bajo el nombre de Razor Ramon.

“Scott está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”, había expresado Kevin Nash, amigo muy cercano a Scott.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con el suave Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, recordó Kevin.

Estuvo activo como luchador del 1984 al 2011, con varios regresos debido a su enorme popularidad. Durante muchos años fue uno de los ‘outsiders’ en el mundo de la lucha libre.