Scott Hall había recibido una operación en la cadera, pero las complicaciones hicieron que el exluchador sufra de tres infartos. Debido al delicado estado de su salud, su familia decidió que se le desconectara del respirador artificial, el 14 de marzo.

Aunque el luchador que entró al Salón de la Fama de la WWE en dos oportunidades es uno de los más queridos, no estuvo alejado de los escándalos que también marcaron su carrera.

En 1983, un año antes de iniciar su carrera en la lucha libre, el estadounidense nacido en Maryland fue arrestado. Scott tuvo una fuerte discusión en un club nocturno con una persona. Ambos salieron del local e intercambiaron golpes, lo que generó que el arma de Scott cayera al suelo. Al evitar que alguien usara el arma, esta se disparó y el hombre murió. Hall no recibió sentencia debido a falta de pruebas.

En la época del 2000, Scott volvió a estar envuelto en polémicas, aquella vez por tocamientos indebidos en una gira de la WWE a Inglaterra. En el documental Dark Side of The Ring de Vice TV, se entrevistó a una azafata del vuelo que acusó a Scott, quien luego indicó no recordar nada debido a que estaba ebrio.

Descontrol con las drogas

Las drogas fue un problema constante en la carrera de Scott, algo que no negó en una entrevista para The Whig, realizada el 2016. “Nunca negué que tuve problemas. Es por ello que he ido a rehabilitación 12 veces. Fueron a partir de la quinta o sexta vez cuando WWE dieron un paso adelante con mi caso y empezaron a asegurarse de que no me faltasen clínicas de diagnósticos duales”.

“Podría haber muerto unas cien veces. Así que tenía que haber algún propósito. Creo en que las cosas pasan por una razón y nada ocurre por accidente, y creo que hay un mensaje en todo esto”, agregó.

Conforme a los criterios de Saber más