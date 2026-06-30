Por Kenyi Peña Andrade

La etapa de LeBron James en Los Angeles Lakers llegó oficialmente a su fin. Tras confirmarse la salida de la máxima figura de la franquicia en los últimos años, el histórico equipo de la NBA publicó un emotivo mensaje de despedida en el que agradeció todo lo que el alero aportó dentro y fuera de las canchas durante ocho temporadas.