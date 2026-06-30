La etapa de LeBron James en Los Angeles Lakers llegó oficialmente a su fin. Tras confirmarse la salida de la máxima figura de la franquicia en los últimos años, el histórico equipo de la NBA publicó un emotivo mensaje de despedida en el que agradeció todo lo que el alero aportó dentro y fuera de las canchas durante ocho temporadas.

A través de un comunicado firmado por la propietaria Jeanie Buss, la organización destacó el enorme legado que deja el cuatro veces campeón de la NBA. “LeBron James es uno de los atletas más grandes de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el campeonato que nos llevó a conquistar en 2020 bajo las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar, y por los innumerables récords que rompió vistiendo los colores púrpura y oro”, expresó la dirigente.

El mensaje también dejó en claro que la institución mantiene un profundo respeto y cariño por el jugador de 41 años. “Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte muy querida de la familia de los Lakers”, añadió Jeanie Buss, resaltando que la huella de LeBron permanecerá para siempre en la historia de la franquicia angelina.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

Con esta despedida concluye uno de los ciclos más importantes de los Lakers en la última década. Además del título conquistado en la ‘burbuja’ de 2020, LeBron James se convirtió en el máximo anotador histórico de la NBA mientras defendía la camiseta oro y púrpura, dejando un legado imborrable que será recordado por generaciones de aficionados al baloncesto.

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