Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda sacan su lado más divertido y cuentan chistes rumbo a Lima 2027. Foto: @Lima2027Juegos
Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda sacan su lado más divertido y cuentan chistes rumbo a Lima 2027. Foto: @Lima2027Juegos
Por Redacción EC

Las paraatletas peruanas Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda se sumaron a una particular celebración por el Día de Contar un Chiste, protagonizando un divertido momento mientras continúa la preparación rumbo a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

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