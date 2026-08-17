Las paraatletas peruanas Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda se sumaron a una particular celebración por el Día de Contar un Chiste, protagonizando un divertido momento mientras continúa la preparación rumbo a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.
Las paraatletas peruanas Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda se sumaron a una particular celebración por el Día de Contar un Chiste, protagonizando un divertido momento mientras continúa la preparación rumbo a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.
Ambas deportistas dejaron por unos minutos la exigencia de la competencia para mostrar su lado más espontáneo y compartir un momento de humor con sus seguidores.
Las representantes peruanas de para bádminton
Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda tienen como disciplina el para bádminton, deporte en el que representan al Perú en competencias internacionales.
La participación de ambas forma parte de la expectativa que genera la próxima edición de los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, que reunirá a los mejores paradeportistas del continente.
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Más allá del momento divertido, el mensaje también sirvió para recordar que la cuenta regresiva hacia Lima 2027 continúa.
Los Juegos Parapanamericanos del próximo año serán una nueva oportunidad para que los deportistas nacionales compitan ante los mejores representantes del continente y busquen dejar el nombre del país en lo más alto.
Pilar Jáuregui y Giuliana Póveda se suman a celebrar el Día de Contar un Chiste con mucho humor y buena vibra. 💙🇵🇪— Lima 2027 (@Lima2027Juegos) August 17, 2026
⏳ Y mientras nos divertimos, seguimos contando los días: ¡cada vez falta menos para celebrar que estamos a un año de los Juegos Parapanamericanos Lima 2027! 🏅✨ pic.twitter.com/g6PFUzTPO5
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